Военный дал откровенное интервью

Украинский нацгвардеец, который сдался ЛНР, рассказал российским СМИ, почему участвовал в боях. Причина оказалась банальной. Мужчина признался, что его "задалбывал" два года подряд военкомат.

В итоге он сдался и пошел служить – по распределению попал в 818 батальон украинской Нацгвардии, работал механиком. Зарплата, по его словам, была 13 тысяч гривен – это немногим более 36 тысяч рублей.

Военный рассказал, что случайно попал в район боевых действий. Его отправили на полигон отремонтировать "пару машин". Часть, где служил украинец, находилась к западу от города Счастье. Военный сдался Народной милиции ЛНР. Видео с рассказом механика публикует РИА Новости.

Накануне стало известно, что украинские националисты расстреляли военного, который искал убежища в России.

В соцсетях тем временем появляются видео, как на Украине встречают российских военных. Так, под Харьковом местные жители заявили, что восемь лет этого ждали.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к военным Украины и призвал их взять инициативу в свои руки. С ними, подчеркнул политик, будет проще договориться.