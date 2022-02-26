В Сети строят целые конспирологические теории

Довольно долгое время пользователи обсуждают, что же значат таинственные знаки, которые заметили на военной технике РФ – в частности, задействованной в спецоперации на Украине. Речь идет о буквах Z и V.

Букву Z некоторые объясняли тем, что спецоперацию планировали начать 22 февраля. Дату тут же окрестили днем Z. Однако есть на военной технике и другие буквы. Смысл подобных обозначений в разговоре с журналистами раскрыл ветеран спецназа ГРУ Сергей Кувыкин.

По его словам, каждому подразделению присваиваются тактические номера. Часто это не только цифры, но и буквы, и символы. Это необходимо, чтобы их различать. Также знаки на технику наносят, чтобы ориентироваться в наступающих подразделениях. Как пояснил ветеран, каждая тактическая группа выполняет свой приказ. Чтобы они не пересекались, используют специальные знаки. Например, буквы или Z, заключенная в квадрат или круг.

О букве Z на российской технике ранее высказался и военный обозреватель Виктор Баранец. Он порассуждал о самых известных теориях и особо остановился на одной из них. Она, по его словам, показалась ему самой забавной. Речь идет о двух Z, которые также видели на нашей технике.

"...переведите её так: "Заколебал Зеленский",

– отметил Баранец в разговоре с RT, добавив, что не любит матерных слов.



Последние новости Украины на сегодня онлайн – в трансляции.