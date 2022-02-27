Переговоры Москвы и Киева: делегация РФ прибыла в Белоруссию - Зеленский дал задний ход

Переговоры Москвы и Киева: делегация РФ прибыла в Белоруссию - Зеленский дал задний ход
Владимир Зеленский. Фото: Dankihot / (dankihot.com)/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКремль: трюк Зеленского с переговорами больше не пройдет
Украинский президент отказывается разговаривать с российской стороной на территории республики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Минск на переговоры с Киевом прибыла наша делегация. Однако глава Украины Владимир Зеленский вновь отказался разговаривать.

В Кремле сообщили, что представители РФ находятся в Гомеле и ожидают украинцев. Белорусское министерство иностранных дел уточнило, что сейчас решаются протокольные вопросы.

Невзирая на готовность Москвы к переговорам, Зеленский заявил, что не хочет проводить их в Белоруссии, снова обвинив Минск в участии в военной спецоперации на Украине. Глава Незалежной предлагает в качестве площадки Варшаву, Стамбул или Будапешт.

В телеграм-канале Зеленский обратился к жителям Белоруссии.

"Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще недавно все видели",

заявил он.  

Зеленский призвал белорусов сделать "правильный выбор".

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Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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