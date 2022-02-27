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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Минск на переговоры с Киевом прибыла наша делегация. Однако глава Украины Владимир Зеленский вновь отказался разговаривать.
В Кремле сообщили, что представители РФ находятся в Гомеле и ожидают украинцев. Белорусское министерство иностранных дел уточнило, что сейчас решаются протокольные вопросы.
Невзирая на готовность Москвы к переговорам, Зеленский заявил, что не хочет проводить их в Белоруссии, снова обвинив Минск в участии в военной спецоперации на Украине. Глава Незалежной предлагает в качестве площадки Варшаву, Стамбул или Будапешт.
В телеграм-канале Зеленский обратился к жителям Белоруссии.
"Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще недавно все видели",
– заявил он.
Зеленский призвал белорусов сделать "правильный выбор".
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