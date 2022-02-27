По России нанесли мощный удар с неожиданной стороны

По России нанесли мощный удар с неожиданной стороны
Фото: pixabay.com
Массированная атака ведется с разных сторон

Ряд российских сайтов подвергся кибератакам, сообщают СМИ.

Так, не работает сайт "Роскосмоса". В пресс-службе заявили, что он подвергся DDoS-атаке. Сбои в работе начались еще вечером 25 февраля. Уточняется, что сайт атакуют из Львова.

Скриншот с сайта www.roscosmos.ru

Накануне о DDoS-атаках сообщали и в российском Минцифры. Специалисты центра безопасности ведомства их отражают, информация защищена. Однако сервисы периодически могут быть недоступны, предупредили в министерстве.

Вечером 26 февраля стало также известно о кибератаке на сайт РИА Новости, она тоже ведется из-за рубежа.

Периодически не работает сайт РЖД, заявили в холдинге накануне. Он также подвергается "серьезным DDoS-атакам". При этом пользователям напомнили, что мобильное приложение РЖД работает без перебоев, в случае проблем с сайтом билеты можно купить с его помощью.

Ранее хакеры из группировки Anonymous заявили, что начинают кибервойну против России на фоне спецоперации на Украине. В соцсетях они уточнили, что недавняя атака на сайт RT на русском языке – их рук дело.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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