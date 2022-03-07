Журналисты выдали неудобную правду о главе Украины

В газете New York Times появился очередной материал, посвященный ситуации на Украине. Автор статьи случайно проговорился о местонахождении украинского президента Владимира Зеленского.

Так, в материале говорится, что Зеленского снабдили специальным оборудованием, которое позволяет ему общаться с американским лидером Джо Байденом. Внимание привлекает одна деталь в этом сообщении.

"Зеленский путешествует с оборудованием для зашифрованной связи", – цитирует РИА Новости.

Создается впечатление, что президент Украины все же покинул Киев, а возможно, и страну. Ранее о том, что Зеленский скрывается в Польше, сообщали несколько источников. Об этом говорили депутат Рады Илья Кива, а также спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Между тем сам Зеленский всячески отрицает свое бегство. В своем телеграм-канале он заявлял, что по-прежнему находится в Киеве.

Ранее СМИ обратили внимание на странный вид, в котором Зеленский появился перед журналистами. У политика заплетался язык, а речь была сбивчивой.