Проболтались: американские СМИ подставили Зеленского

Проболтались: американские СМИ подставили Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Журналисты выдали неудобную правду о главе Украины

В газете New York Times появился очередной материал, посвященный ситуации на Украине. Автор статьи случайно проговорился о местонахождении украинского президента Владимира Зеленского.

Так, в материале говорится, что Зеленского снабдили специальным оборудованием, которое позволяет ему общаться с американским лидером Джо Байденом. Внимание привлекает одна деталь в этом сообщении.

"Зеленский путешествует с оборудованием для зашифрованной связи", – цитирует РИА Новости.

Создается впечатление, что президент Украины все же покинул Киев, а возможно, и страну. Ранее о том, что Зеленский скрывается в Польше, сообщали несколько источников. Об этом говорили депутат Рады Илья Кива, а также спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Между тем сам Зеленский всячески отрицает свое бегство. В своем телеграм-канале он заявлял, что по-прежнему находится в Киеве.

Ранее СМИ обратили внимание на странный вид, в котором Зеленский появился перед журналистами. У политика заплетался язык, а речь была сбивчивой.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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