С заявлением выступил секретарь СНБО Незалежной

Алексей Данилов опубликовал в соцсетях угрожающее послание. Адресовано оно было России.



Секретарь СНБО Украины заявил, обращаясь к россиянам, что они нигде не скроются, а Киев ничего никогда не забудет.

"Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам", – цитирует РИА Новости.

Ранее украинский министр обороны пообещал устроить России сюрприз. Он похвалился поставками вооружения на Украину, однако подробностей раскрывать не стал.

Спецоперация России началась 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин обратился к народу и сообщил о принятом решении. Позже президент еще раз напомнил о целях России – это денацификация и демилитаризация Украины. Планов по оккупации страны у Москвы никогда не было, не раз подчеркивала российская сторона. Решение о проведении спецоперации было тяжелым, признавался на днях Путин.