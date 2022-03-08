Экс-президент напомнил нынешнему главнокомандующему, что показной "героизм" никого не впечатляет

Сегодня, 8 марта, в прессе появился текст заявления, с которым бывший украинский лидер Виктор Янукович обратился к действующему президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Экс-президент подчеркнул, что лидеру нации нужно любой ценой остановить кровопролитие.



Янукович отметил, что у не особо самостоятельного президента очень много "советчиков", которые пытаются пролоббировать свои интересы. В то же время, Зеленский должен понимать, что именно он несет ответственность за происходящее и именно он может остановить конфликт.

По мнению Януковича, даже западные партнеры киевского режима возрадуются, если Зеленский пойдет на такой шаг. Разумеется, этого от него также ждут Россия и украинский народ.

"Хочу немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому", – начал свое обращение Янукович.

Бывший главнокомандующий считает, что Зеленский вынашивает идею "стать настоящим героем". При этом Янукович напомнил, что показной героизм никого не впечатляет. Главная задача лидера государства – победить собственную гордость и амбиции и сохранить жизни людей.

Янукович убежден, что еще не все потеряно, и ситуацию можно исправить. Все в руках Зеленского, которые еще во время своей предвыборной кампании обещал остановить конфликт в Донбассе, однако до сих пор это не сделал.