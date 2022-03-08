Янукович "по-отечески воззвал" к Зеленскому

Янукович "по-отечески воззвал" к Зеленскому
Виктор Янукович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-президент напомнил нынешнему главнокомандующему, что показной "героизм" никого не впечатляет

Сегодня, 8 марта, в прессе появился текст заявления, с которым бывший украинский лидер Виктор Янукович обратился к действующему президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Экс-президент подчеркнул, что лидеру нации нужно любой ценой остановить кровопролитие.

Янукович отметил, что у не особо самостоятельного президента очень много "советчиков", которые пытаются пролоббировать свои интересы. В то же время, Зеленский должен понимать, что именно он несет ответственность за происходящее и именно он может остановить конфликт.

По мнению Януковича, даже западные партнеры киевского режима возрадуются, если Зеленский пойдет на такой шаг. Разумеется, этого от него также ждут Россия и украинский народ.

"Хочу немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому", – начал свое обращение Янукович.

Бывший главнокомандующий считает, что Зеленский вынашивает идею "стать настоящим героем". При этом Янукович напомнил, что показной героизм никого не впечатляет. Главная задача лидера государства – победить собственную гордость и амбиции и сохранить жизни людей.

Янукович убежден, что еще не все потеряно, и ситуацию можно исправить. Все в руках Зеленского, которые еще во время своей предвыборной кампании обещал остановить конфликт в Донбассе, однако до сих пор это не сделал.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

Эрдоган на эмоциях поговорил с Путиным

Российский лидер обозначил условие прекращения спецоперации

Германии предсказали "плохой" или "очень плохой" конец из-за России

Аналитики оценили последствия антироссийских рестрикций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей