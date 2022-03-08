Сына и внука Ротару схватили на украинской границе - СМИ

Сына и внука Ротару схватили на украинской границе - СМИ
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
продолжение"Стены в крови": тайной тюрьмой нацбата "Айдар"* займутся следователи ЛНР
Беглецов поймали местные правоохранители

Группа из нескольких мужчин попыталась 7 марта незаконно пересечь границу Украины и Молдавии. Однако сделать этого не удалось: беглецов задержали местные правоохранительные органы.

Журналистам стало известно, что среди задержанных оказались наследники звездной исполнительницы Софии Ротару – сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий. Поймали обоих в Могилев-Подольском.

Пока неясно, как в дальнейшем украинские правоохранители намерены поступить в отношении пойманных беглецов. Сама Ротару не давала никаких комментариев по поводу инцидента, который успел попасть на камеру.

Руслан Евдокименко – единственный наследник Софии, он подарил жизнь сыну Анатолию и дочке Софии. Как-то звезда советской и украинской сцены сокрушалась, что одно время уделяла сыну крайне мало внимания из-за своих плотных рабочих гастролей. Однако Руслан все понимал и никогда не обижался на маму. За ребенком присматривали соседки и знакомые. Сын, едва завидев приезжающую Софию, бросался к матери и плакал вместе с ней. Сразу же спрашивал: "Надолго приехала?"

В детстве материнской ласки ему не хватало – потому всегда так горячо встречал родителей. А школьную успеваемость Руслана контролировала бабушка, Клавдия Ивановна. В ее ежовых рукавицах внук сразу начинал учиться и получать хорошие оценки.

Не так давно Ротару высказалась по поводу происходящего на Украине, заявив в соцсетях, что находится в Киеве и очень переживает за местных жителей. Призналась, что у нее "руки трясутся", и оставила поэтический текст на украинском.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

"Кусают кусающего": конфликтующему с Россией Евросоюзу предрекли глобальную катастрофу

Если риторика европейцев не изменится, им несдобровать

Германии предсказали "плохой" или "очень плохой" конец из-за России

Аналитики оценили последствия антироссийских рестрикций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей