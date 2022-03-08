Беглецов поймали местные правоохранители

Группа из нескольких мужчин попыталась 7 марта незаконно пересечь границу Украины и Молдавии. Однако сделать этого не удалось: беглецов задержали местные правоохранительные органы.

Журналистам стало известно, что среди задержанных оказались наследники звездной исполнительницы Софии Ротару – сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий. Поймали обоих в Могилев-Подольском.

Пока неясно, как в дальнейшем украинские правоохранители намерены поступить в отношении пойманных беглецов. Сама Ротару не давала никаких комментариев по поводу инцидента, который успел попасть на камеру.

Руслан Евдокименко – единственный наследник Софии, он подарил жизнь сыну Анатолию и дочке Софии. Как-то звезда советской и украинской сцены сокрушалась, что одно время уделяла сыну крайне мало внимания из-за своих плотных рабочих гастролей. Однако Руслан все понимал и никогда не обижался на маму. За ребенком присматривали соседки и знакомые. Сын, едва завидев приезжающую Софию, бросался к матери и плакал вместе с ней. Сразу же спрашивал: "Надолго приехала?"

В детстве материнской ласки ему не хватало – потому всегда так горячо встречал родителей. А школьную успеваемость Руслана контролировала бабушка, Клавдия Ивановна. В ее ежовых рукавицах внук сразу начинал учиться и получать хорошие оценки.

Не так давно Ротару высказалась по поводу происходящего на Украине, заявив в соцсетях, что находится в Киеве и очень переживает за местных жителей. Призналась, что у нее "руки трясутся", и оставила поэтический текст на украинском.