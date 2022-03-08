"Стены в крови": тайной тюрьмой нацбата "Айдар"* займутся следователи ЛНР

"Стены в крови": тайной тюрьмой нацбата "Айдар"* займутся следователи ЛНР
Alexander Rekun/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия объявила режим тишины для спасения мирных жителей Украины
У правоохранителей есть материалы о пытках и истязаниях пленных со стороны СБУ и нацистов

Власти Луганской Народной республики после освобождения территории от украинских силовиков намерены инициировать  расследование деятельности скрытой тюрьмы неонацистского батальона "Айдар"*. Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел ЛНР.

Как указала замглавы внешнеполитического ведомства Луганской республики Анна Сорока, территорию после освобождения от оккупации необходимо самым тщательным образом изучить. Чиновница ранее курировала деятельность по эксгумации останков мирного населения, погибшего при обстрелах, а также подаче исков в ЕСПЧ от пострадавших и родственников погибших жителей. Сорока заявила, что сама мысль о предстоящей работе бросает в дрожь. У правоохранительных органов ЛНР есть показания людей, сообщавших о пытках, истязаниях и издевательствах над людьми со стороны неонацистов.

"У нас есть показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови", – указала Сорока в комментариях для СМИ.

Известно, что в Половинкино базировался националистический "Айдар"*, который решил организовать тюрьму для пленного ополчения и мирного населения в бывшем цеху по производству колбас.

У правоохранителей Луганской республики имеются факты расстрела пленников айдаровцами*. Предстоит выяснить, где их закапывали. После освобождения первым делом из администрации направят группу в Половинкино, которая в срочном порядке начнет расследование дела.


Как отмечает источник, не так давно бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров раскрыл факты существования тайной тюрьмы в мариупольском аэропорту. Там содержались представители пленного ополчения Донецкой Народной республики и сочувствующие. Всех узников пытали нацбаты СБУ.

*запрещен в РФ
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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