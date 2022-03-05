Его наградили званием героя республики посмертно

Командир разведывательного батальона "Спарта" Владимир Жога, известный под позывным Воха, погиб сегодня, 5 марта, при исполнении службного долга. Об этом сообщил в социальных сетях глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Как отмечает источник, комбат погиб, получив смертельное ранение от противника. В тот момент Воха обеспечивал эвакуацию мирного населения из Волновахи в Донецкой народной республике. Разведывательная группа из "Спарты" вместе с командиром обеспечивала эвакуацию гражданских, среди которых в основном были женщины и дети. В телеграм-канале Пушилина говорится, что глава ДНР подписал указ о присвоении погибшему звания героя республики.

Для Донецкой народной республики Жогин стал преемником покойного Моторолы, одного из легендарных лидеров сил ополчения, погибшего несколько лет назад. Воха принимал участие в обороне Славянска, а также в боях за аэропорт Донецка. Был командиром "Спарты" шесть лет. Его батальон принимал участие в самых ожесточенных боях с ВСУ.

На одном из последних роликов, выложенных в социальные сети, Жога рассказывает родственникам жителей Волновахи, обратившимся к нему с просьбой вывезти тх близких из зоны обстрела, что готов вывезти родственников при первой возможности. Спустя тридцать минут он отправился выполнять задачу, а через полтора часа стало известно, что военнослужащий ДНР погиб. По некоторым данным, Воха вместе с передовыми отрядами участвовал в штурмовой операции и лично руководил боем с противником.

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