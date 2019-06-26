В ДНР поймали "охотников за головами" руководителей силовиков

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В ДНР задержали диверсантов, которых по данным МВД самопровозглашенной республики, направили в Донецк для уничтожения руководителей силовых ведомств.
Как передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД ДНР, задержанные были завербованы СБУ. При обыске у них изъяли стрелковое оружие, патроны и гранаты.
Ранее СБУ организовало устранение Арсена Павлова ("Моторола"). А самым громким было убийство Александра Захарченко, которого взорвали в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа прошлого года.
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