Спецрежим действует для выхода населения из пяти городов

Специальная военная операция российской армии на украинской территории продолжается. Руководство нашей страны делает все возможное для того, чтобы сохранить жизни мирных украинцев и минимизировать разрушения. Для этого сегодня, 8 марта, Минобороны ввело режим тишины. Гуманитарные коридоры открыты из Киева, Мариуполя, Чернигова, Харькова и Сум.



Такой информацией с журналистами поделился официальный представитель главного оборонного ведомства нашей страны генерал-майор Игорь Конашенков.

Режим тишины начал действовать в 10 утра по московскому времени. Главная цель российских военных – обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей Украины из пяти перечисленных населенной пунктов.

Напомним, действия украинских силовиков вынудили Российскую Федерацию вмешаться в ситуацию, сложившуюся на территории Незалежной. 24 февраля по распоряжению главнокомандующего нашей страны Владимира Путина стартовала специальная военная операция. Главная цель наших бойцов – защитить молодые республики Донбасса и провести денацификацию Украины.