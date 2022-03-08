Теперь украинский лидер утверждает, что этот вопрос можно обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, что Киев готов к обсуждению и поиску компромиссов по поводу дальнейшей судьбы Крыма, а также республик Донбасса. Таким образом глава государства ответил на вопрос о готовности политического руководства Незалежной признать суверенитет указанных регионов.

Напомним, признание Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также внеблоковый статус Украины являются одними из требований, выдвинутых российской стороной на переговорах. Указанные условия были озвучены в Кремле – они являются ключевыми для завершения спецоперации на Украине.

"Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше", – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

Деталей гарант приводить не стал. Глава государства лишь заявил, что у Банковой на этот счет имеется "возможное решение проблемы".

Вместе с тем президент заявил, что Киев не готов к поражению и ультиматумам. Более того, Банковая продолжает настаивать на введении бесполетной зоны над Украиной для того, чтобы сбивать ракеты противника. Зеленский сообщил, что доносил эту позицию до президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Что касается Кремля, считает Зеленский, то политическое руководство РФ может само закончить спецоперацию, проведение которой инициировало.

В политическую игру уже успел войти бывший президент Украины Виктор Янукович, обратившийся к Зеленскому. Предшественник призвал того остановить кровопролитие любой ценой, так как действующий глава государства несет прямую ответственность за происходящие в стране события.