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Долгое время украинские политики судачили о том, что Незалежная может стать частью Североатлантического альянса. Такая идея фикс возбуждала умы наиболее агрессивно настроенных государственных деятелей Украины. Однако с течением времени стало понятно, что западная коалиция вовсе не желает принимать в свои ряды украинское государство. Сегодня, 8 марта, такое положение дел признал и главнокомандующий Незалежной Владимир Зеленский.
Украинский лидер дал развернутое интервью американскому телеканалу ABC. Там он, в частности, поделился своими размышлениями по поводу Североатлантической коалиции.
"Я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину", – объявил главнокомандующий.
При этом Зеленский особо отметил, что представители киевского режима никогда не будут унижаться перед западными странами и что-либо у них выпрашивать.
К слову, во время своего выступления Владимир Зеленский также впервые заговорил о возможном признании российского статуса Крымского полуострова, а также независимости Донбасса. Если раньше президент Украины придерживался категоричной риторики на этот счет, то сейчас объявил, что данные вопросы можно обсуждать.
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