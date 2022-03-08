Даже президент понял, что Украину никто не ждет в альянсе

Долгое время украинские политики судачили о том, что Незалежная может стать частью Североатлантического альянса. Такая идея фикс возбуждала умы наиболее агрессивно настроенных государственных деятелей Украины. Однако с течением времени стало понятно, что западная коалиция вовсе не желает принимать в свои ряды украинское государство. Сегодня, 8 марта, такое положение дел признал и главнокомандующий Незалежной Владимир Зеленский.



Украинский лидер дал развернутое интервью американскому телеканалу ABC. Там он, в частности, поделился своими размышлениями по поводу Североатлантической коалиции.

"Я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину", – объявил главнокомандующий.

При этом Зеленский особо отметил, что представители киевского режима никогда не будут унижаться перед западными странами и что-либо у них выпрашивать.

К слову, во время своего выступления Владимир Зеленский также впервые заговорил о возможном признании российского статуса Крымского полуострова, а также независимости Донбасса. Если раньше президент Украины придерживался категоричной риторики на этот счет, то сейчас объявил, что данные вопросы можно обсуждать.