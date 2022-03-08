"Охладел к этому вопросу": Зеленский заявил о разочаровании в НАТО

"Охладел к этому вопросу": Зеленский заявил о разочаровании в НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеЗапад выбрал Чернобыль местом начала третьей мировой войны – эксперт
Даже президент понял, что Украину никто не ждет в альянсе

Долгое время украинские политики судачили о том, что Незалежная может стать частью Североатлантического альянса. Такая идея фикс возбуждала умы наиболее агрессивно настроенных государственных деятелей Украины. Однако с течением времени стало понятно, что западная коалиция вовсе не желает принимать в свои ряды украинское государство. Сегодня, 8 марта, такое положение дел признал и главнокомандующий Незалежной Владимир Зеленский.

Украинский лидер дал развернутое интервью американскому телеканалу ABC. Там он, в частности, поделился своими размышлениями по поводу Североатлантической коалиции.

"Я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину", – объявил главнокомандующий.

При этом Зеленский особо отметил, что представители киевского режима никогда не будут унижаться перед западными странами и что-либо у них выпрашивать.

К слову, во время своего выступления Владимир Зеленский также впервые заговорил о возможном признании российского статуса Крымского полуострова, а также независимости Донбасса. Если раньше президент Украины придерживался категоричной риторики на этот счет, то сейчас объявил, что данные вопросы можно обсуждать.

Источник: АВС ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

"Кусают кусающего": конфликтующему с Россией Евросоюзу предрекли глобальную катастрофу

Если риторика европейцев не изменится, им несдобровать

Германии предсказали "плохой" или "очень плохой" конец из-за России

Аналитики оценили последствия антироссийских рестрикций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей