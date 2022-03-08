Иностранные кураторы развернули широкую деятельность на Чернобыльской АЭС

Уже несколько раз мир находился на пороге нового глобального конфликта. Агрессивно настроенные западные страны пытаются сделать все для того, чтобы столкнуть Россию в масштабную войну. Такого мнения придерживается известный политический эксперт Юрий Кот. Специалист указал, что ситуация вокруг Чернобыльской атомной электростанции могла привести к непоправимым последствиям.



Кот прямо заявил, что освобождение российскими войсками этого стратегически важного объекта помешало планам западных агрессоров развязать третью мировую войну. Ранее в прессе активно обсуждали информацию о том, что киевский режим несколько лет работал над созданием "грязной" ядерной бомбы. Очевидно, что использование такого снаряда привело бы к глобальной катастрофе.

Известный эксперт подчеркнул, что работа над ракетой велась под бдительным контролем западных кураторов. Все это время украинские специалисты получали необходимые технологии от своих иностранных товарищей.

"Сомневаться в том, что они собирались развязать третью мировую войну, не приходится", – особо подчеркнул Кот в беседе с журналистами интернет-издания РИА ФАН.

Публицист резюмировал, что только оперативные действия Вооруженных сил Российской Федерации по освобождению Чернобыльской атомной электростанции помешали кровожадным планам объединенного Запада.

Напомним, сейчас на территории украинского государства продолжается специальная военная операция. "Утро" ведет онлайн-трансляцию событий.