Путин призвал украинских военных сложить оружие

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале на Донбассе специальной операции. Российский лидер уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. "Утро" следит за событиями в режиме онлайн.

10:10 Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР и ЛНР.

8 марта

17:09 Украинские представители прибыли в Беловежскую пущу.

17:00 Депутат Рады Кива посоветовал Зеленскому передать власть Януковичу. Это, по словам парламентария, единственный выход для действующего украинского президента избежать "физического устранения".

16:43 Российская сторона все еще ждет украинскую делегацию. Мединский отметил, что подобные задержки уже стали "дипломатической традицией" Киева.

15:00 По данным на час дня украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гумкоридоров – Минобороны России.

13:58 Правительство утвердило список недружественных России стран. В их числе – члены Евросоюза, США и ряд других. Полный список можно увидеть на официальном сайте.

13:00 Зеленский опубликовал новое обращение в своем телеграм-канале. Украинский лидер призвал ввести новые санкции против России. Зеленский ратует за "бойкот импорта в Россию", а также отказ от нефти и нефтепродуктов из нашей страны.

12:00 Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с украинской стороной, пишут СМИ. Это будет уже третья встреча представителей двух стран.

11:58 Киев отказался от открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. Киевские власти настаивают на гуманитарных коридорах с выходом на территорию Украины.

11:50 Минобороны опубликовало кадры с российскими танками в Киевской области.

10:20 Луганскую нефтебазу обстреляли украинские националисты. Над Луганском – столб дыма, нефтебаза в огне, горят тонны топлива. После ракетного удара СК РФ завел уголовное дело.

9:36 Путин прислушался к просьбе Макрона. 7 марта с 10 утра наши военные объявят режим тишины и откроют гуманитарные коридоры. При этом российская сторона предупредила украинскую: "все попытки (…) очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны".

7 марта



15:10 Путин назвал Эрдогану условие прекращения спецоперации на Украине во время телефонных переговоров.

11:30 Российским военным удалось уничтожить военный аэродром, 10 самолетов и вертолетов ВС Украины, а также взять под контроль пять населенных пунктов.

6 марта



21:33 Глава ДНР Пушилин заявил, что киевский режим в агонии доживает свои последние дни. При этом он признал, что обстановка в Донбассе еще остается тяжелой. "Выгрызаем каждый метр нашей земли, успехов много", – сказал лидер Донецкой народной республики.



21:29 Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры в Москве с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Краткий рабочий визит главы израильского кабмина состоялся по взаимной договоренности. На встрече "обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте спецоперации" ВС России по защите ДНР и ЛНР.



19:49 Президент Украины Зеленский заявил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре. Эрдоган сообщил об этом Путину, рассказал представитель главы Турции.



19:33 Из-за нежелания киевского режима повлиять на националистов или продлить "режим тишины" российские военные с 18:00 возобновили наступательные действия на Украине, уведомили в оборонном ведомстве РФ.



19:31 По данным Минобороны РФ за 5 марта следующие итоги спецоперации: в воздушном бою в районе Житомира сегодня сбиты 4 украинских самолета Су-27, в районе Нежина средствами ПВО сбит Су-25, войсками ПВО уничтожены вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотник "Байрактар ТБ-2".



19:21 ВС России взяли под полный контроль военную базу ВСУ около села Раденьск Херсонской области с большим количеством вооружений.

"Украинские солдаты покидали позиции, бросая технику, вооружение и боеприпасы, среди них украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты", сообщает телеграм-канал "Смотри".

На базе могло размещаться около четырех тысяч военнослужащих. Куда они все делись, неизвестно.



19:12 По некоторым данным, третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины может состояться уже 7 марта, в понедельник.

16:39 Москва будет рассматривать любые попытки других государств установления бесполетной зоны над Незалежной как участие в военных действиях, указал Путин на сегодняшней встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.



16:34 Путин заявил, что в спецоперации на Украине ВС РФ не планирует задействовать тех, кого привлекают на сборы. "Ни срочники, ни резервисты не участвуют, и таких планов у нас нет", – подчеркнул глава государства. Он еще раз повторил ключевое требование Кремля к киевскому режиму – это демилитаризация Украины.



16:20 Президент РФ Владимир Путин пояснил, что ядерные силы России переведены в особый режим после заявления главы МИД Британии Лиз Трасс. Об этом лидер нации сообщил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. По его словам, Москва восприняла как сигнал то, что она "ляпнула" о вовлечении в конфликт сил НАТО.



15:33 В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов. До этого в ДНР сообщили, что боевики из националистического батальона "Азов" (запрещен в России) подорвали дом в городе, под завалами здания оказались 200 человек.

11:06 Армия России уничтожила склад оружия в Житомире. Об этом сообщает Минобороны.

9:30 Российская сторона объявила о режиме тишины на Украине с 10:00 мск. В это время начнется эвакуация мирного населения из Мариуполя и Волновахи.

8:55 Украинские войска утром обстреляли Донецк. Как сообщают представители ДНР, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.

5 марта

21:37 На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя опроверг заявления Запада и украинских политиков о том, что ВС РФ обстреляли Запорожскую АЭС. Он назвал подобные утверждения ложью и частью кампании по дезинформации, направленной против нашей страны.

21:27 ЕС не будет просить президента Незалежной Владимира Зеленского покинуть Киев, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



20:23 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поговорил с генсеком ООН Антониу Гутерришем и рассказал о причинах принятия Москвой решения по проведению спецоперации на Украине. Министр подчеркнул, что ВС России не угрожают мирному населению, не обстреливают гражданские объекты, соблюдают требования гуманитарного права.



18:57 Украинский депутат Кива подтвердил ранее прозвучавшее заявление Володина о том, что Зеленский скрывается в Польше.

17:26 Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении Владимира Зеленского. Также он сообщил, что третий раунд переговоров между РФ и Незалежной могут состояться в субботу или воскресенье, т.е. 5 или 6 марта.



16:41 Москва и Киев договорились о ведении переговоров в закрытом режиме, чтобы "хоть как-то двигаться", заявил представитель украинской делегации.

15:00 Российская сторона считает, что переговоры с Украиной должны вестись в условиях тишины – необходимо избегать утечки информации. Также в Кремле опровергли слухи, что Москва якобы отказалась от денацификации на переговорах с Киевом, о чем ранее заявляли некоторые источники.

14:46 Очевидец рассказал об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками.

14:20 Россия уничтожила командный пункт "Айдара" на территории ДНР.

14:03 Украинские националисты не дают жителям выехать из Мариуполя

13:35 В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров

12:40 В Минобороны РФ подчеркнули, что чудовищная провокация на АЭС подтвердила утрату Зеленским контроля на Украине. В ночь на 4 марта украинские диверсанты хотели устроить аварию на ядерном объекте и вызвать выброс радиоактивных веществ.



11:55 Минобороны: украинские националисты попытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС.

11:27 Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что план нападения Киева на Донбасс готовился с США.

10:58 Украинские силовики разгромили штаб вышедших из-под контроля националистов.

10:25 Представители ДНР: ВСУ обстреляли окраины Горловки.

09:40 Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС. Об этом сообщает военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования.



08:25 Украинские силовики выпустили по Докучаевску десять ракет "Град" и 14 мин калибром 120 миллиметров

07:50 Госслужба Украины по ЧС: возникший ночью в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС пожар ликвидирован.



21:32 Соединенные Штаты не намерены создавать над территорией Украины бесполетную зону – это может привести к открытому боестолкновениию с Россией. Вашингтон желает избежать подобного развития ситуации, заявили в пресс-службе Белого дома.

21:10 Россия и Украина продолжат переговоры в начале следующей недели в Белоруссии, сообщил Подоляк.

20:39 Москва и Киев договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации людей, а также доставки продуктов питания и лекарств. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

20:38 Переговоры РФ и Украины завершились. Анонсирован третий раунд.

20:16 Президент посмертно присвоил звание Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову, уроженцу Дагестана. Он погиб в ходе спецоперации.

20:15 Путин заявил, что спецоперация на Украине идет строго по плану.

20:14 Членам семей погибших военнослужащих выплатят более 7 миллионов рублей.

20:13 Раненые на Украине российские военные получат выплату в 3 миллиона рублей, заявил президент.

19:57 Российских военных, задействованных в спецоперации, Путин назвал настоящими героями.

19:56 Глава РФ подчеркнул, что русские и украинцы – это один народ.

19:52 Путин проводит совещание с членами Совбеза.

19:38 Журналисты отмечают, что Зеленский очень плохо выглядит и странно себя ведет. Поводом для обсуждения стала его последняя пресс-конференция, кадры которой уже распространились в соцсетях. На видео президент Украины призывает главу РФ сесть с ним за стол переговоров. При этом у Зеленского заплетается язык.

19:16 "Запад не просто пытается обнести Рос­сию новым "железным занавесом". Речь идет о попытках раз­рушения нашего государства", – директор СВР Сергей Нарышкин.

17:51 Второй раунд переговоров начался – МИД Белоруссии.

17:50 В МИД РФ заявили, что Москва готова к переговорам с Киевом, чтобы предотвратить продолжение кровопролития.

17:11 Командир чеченского спецназа Хусейн Межидов сообщил о захвате крупнейшей на Украине военной базы. "Разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления", – сказал росгвардеец, не уточнив место базирования и номер части базы ВСУ. На ее территории обнаружено огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции и бронетехники: семь танков, 12 БТР, ТИГРы, артиллерийские установки.



16:49 Украинская делегация прибыла к месту переговоров с представителями РФ.

15:57 Путин в третий раз за последние дни переговорил по телефону с Макроном. Президент РФ заявил французскому лидеру, что задачи спецоперации на Украине в любом случае будут выполнены.

15:00 Украинская делегация направляется к месту встречи с российской стороной. В Киеве также уточнили, что программой минимум предметом обсуждения станет открытие и обеспечение гуманитарных коридоров. Далее стороны будут вести диалог по обстоятельствам.

14:47 Специалисты Международного уголовного суда отправились на Украину для расследования возможных военных преступлений.

14:05 Стало известно время и дата второго раунда переговоров Москва-Киев.

13:43 МИД ЛНР: Народная милиция освободила еще шесть населенных пунктов. Речь идет о Епифановке, Степном Яре, Гавриловке, Андреевке, Кременной, Торском.

13:30 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Германия предоставит новую партию оружия украинским силовикам.

13:10 Сергей Лавров: Россия продолжит операцию на Украине до победного конца, чтобы уничтожить угрожающую инфрастуктуру.

12:44 За восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи людей заявил Сергей Лавров.

11:40 В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5.

10:59 На Украине сообщили о возгорании резервуаров с топливом в Чернигове. Утверждается, что в нефтебазу попал снаряд.

10:15 За время операции ВС России уничтожили более 1600 военных объектов Украины – МО РФ.

09:55 Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта. Речь идет о Чистополье, Новополтавке и Жовтневом.

09:37 В Минобороны сообщили, что ВС России вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ в Киеве, жертв и разрушений нет

08:35 ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР. Повреждено здание котельной. К счастью, жертв и пострадавших нет.

08:15 В Пентагоне озвучили условие начала войны с Россией из-за Украины. Ведение бесполетной зоны над Незалежной могло бы спровоцировать прямой конфликт.

21:50 В Минобороны РФ сообщили, что создадут штаб по гуманитарному реагированию. Цель – гуманитарная помощь жителям ЛДНР и Украины.

21:13 США объявили о полных блокирующих санкциях против предприятий оборонного сектора в России. Речь идет о 22 предприятиях. В их числе – производящие боевые самолеты, ракеты и беспилотники. Санкции ввели также и против Белоруссии.

19:53 По данным Минобороны, "среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 наших товарищей получили ранения". Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Потери среди различных силовых структур Украины составили более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. В плену оказались 572 человека.



19:35 Россия нашла взаимопонимание с Украиной по ряду предложений, сообщил Мединский.



19:30 По словам Мединского, место переговоров было согласовано как российской, так и украинской сторонами, поскольку эту удобно для обеих делегаций. "Брест – хороший аэропорт. Украинской стороне ближе к польской границе, т.к. они заезжают оттуда", – уточнил наш представитель.



19:27 Мединский сообщил, что российская делегация прибыла в том же составе. Украинская сторона выдвинулась из Киева – ожидается, что участники переговоров прибудут завтра утром.

19:07 Смысл требований России – не в капитуляции Украины, заявил глава МИД РФ. Москва предлагает Киеву договариваться.

19:05 Между тем Лавров сообщил, что в Киеве пока не подтвердили проведение второго раунда переговоров.

19:00 Наша делегация прибывает к месту переговоров с украинской стороной. Встреча должна пройти в Беловежской пуще.

18:53 Нацбанк Украины объявил, что карты, выпущенные банками России и Белоруссии, не работают на территории Незалежной.

18:51 Байден высказался о Зеленском. Президент США заявил, что украинский лидер должен решить сам, оставаться ли ему в своей стране.

18:23 США тем временем пригрозили перехватами над страной российских самолетов и задержаниями экипажей

17:15 Белорусские СМИ сообщают, что российская делегация выехала к месту встречи с представителями Украины.

16:49 По данным Народной милиции ДНР, ВСУ удерживают в плену 60 человек в школе №34 города Мариуполь. Более половины из них – женщины и дети. Вместе с тем на территори завода "Азов-Сталь" украинские силы намерены совершить подрыв цехов, в которых находятся мирные жители, чтобы обвинить РФ в уничтожении гражданского населения и объектов инфраструктуры.

15:58 Замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил возникновения инцидентов с НАТО или провокаций, кроме того в Москве обеспокоены обещаниями стран-участниц альянса поставлять и дальше оружие Украине. А в настоящих условиях это "очень опасно".



15:45 Санкции против России будут иметь негативные последствия для экономики Евросоюза. Об этом заявили в Еврокомиссии. Главные проблемы – разгон инфляции и высокие цены на энергоносители.

15:07 Второй раунд переговоров между РФ и Украиной запланирован на вечер среды, 2 марта. Об этом сообщил экс- главы офиса президента Украины Алексей Арестович.



13:55 Мэр Львова: прибывшие мужчины от 18 до 60 лет должны в течение суток встать на военучет.

13:47 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов".

13:15 Живущие на Украине граждане Китая рассказали, что сталкиваются с агрессией в свой адрес.

12:40 Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Сергей Лавров.

12:24 СМИ: первые иностранные наемники прибыли на Украину для участия в боевых действиях.

12:00 Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине. Видео размещено в телеграм-канале РИА "Новости".

10:00 Российские вооруженные силы и донбасские войска взяли под полный контроль украинский город Херсон и блокировали Мариуполь.

09:15 На сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных

07:30 В прессе появилась информация о японских добровольцах, готовых воевать за Украину. Около 70 человек готовы отправиться в Незалежную.

21:35 ЛНР заявила о повреждении 14 домов в Луганске из-за обстрелов.

20:45 В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север".

20:00 Подразделения и техника ДНР заняли позиции на Мариупольском направлении.

19:09 Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны отступающих украинских военных. Силовики не гнушаются мародерством.

18:10 Украинские СМИ утверждают, что ракета попала в телевышку в Киеве.

16:53 Минобороны пообещало сровнять с землей центр психологических атак в Киеве.

16:20 Украинской армии заблокирован выход Азовскому морю – главное оборонное ведомство РФ.

16:03 Минобороны России: войска ЛНР продвинулись на 61 километр с начала операции.

15:33 Лидер Незалежной Владимир Зеленский объявил, что все крупные города Украины заблокированы.

15:02 Шеф российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что накачивающую ВСУ оружием Европу захватил "русофобский угар".

12:50 Все наблюдатели СММ ОБСЕ покинули территорию ДНР и выехали в Россию.

10:36 В ДНР заявили, что украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом.

8:20 Постпред РФ в ООН назвал условие применения ядерного оружия на Украине.

1 марта

21:50 Из-за ситуации на Украине Евросоюз ввел санкции против Дмитрия Пескова.

21:40 Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике. Кадры опубликованы в телеграм-канале РИА "Новости".

21:17 Минобороны: ВКС уничтожили шесть колонн бронетехники Украины.

20:40 ВЦИОМ: 68% россиян скорее поддерживают решение о спецоперации по демилитаризации Украины.

20:20 Глава ДНР Денис Пушилин: украинские военные продолжают обстрелы с еще большим остервенением.

19:14 В Белоруссии завершились переговоры России и Украины. Главное – в нашем материале.

16:40 Россия нанесла ответный удар по перегородившей небо Европе. Москва решила в качестве ответной меры запретить странам Евросоюза выполнение полетов над нашей территорией для авиакомпаний нескольких десятков государств.

16:04 В офисе Зеленского рассказали о наглых требованиях Киева на переговорах с Москвой.

15:40 Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра

13:16 Переговоры между Киевом и Москвой стартовали в Белоруссии. Изначально они были назначены на 12:00.

10:23 Россия контролирует все воздушное пространство Украины, заявили в Минобороны РФ.

9:34 Глава ДНР Пушилин объявил о приостановке мобилизационной кампании в республике.

8:25 Украинская делегация прибила в Белоруссию для переговоров с Россией.

28 Февраля



18:37 Переговоры Москвы и Киева пройдут на КПП Александровка – Вильча.

18:15 Представители ДНР: украинские войска повредили хлебокомбинат

17:50 Североатлантический альянс принял решение нарастить поставки оружия Украине.

17:30 Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства попадания украинского снаряда в Ростовскую область. По некоторым данным, в слободе Кудиновка в 20 километрах от российско-украинской границы разорвался снаряд. Никто не пострадал.

17:10 В Луганск массово прибывают беженцы с оккупированных украинскими силовиками территорий.

17:02 Словакия решила направить на Украину системы ПВО.

16:45 Фуры с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область.

16:38 В Минобороны заявили о применении Вооруженными силами Украины запрещенных фосфорных боеприпасов.

16:15 Владимир Путин отдал приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

16:00 Силовики Незалежной обстреляли Александровку запрещенными минами, сообщили в ДНР.

15:20 Украинские делегаты решились приехать на переговоры с Россией.

14:40 Журналисты РИА Новости, ТК "Звезда" и ТВЦ попали под обстрел ВСУ в Донбассе.

14:20 Европа практически полностью перегородила небо для России



13:10 Власти Украины освобождают заключенных для участия в боевых действиях

13:02 МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева.

12:25 В ДНР сообщили об обстреле Докучаевска украинскими силовиками.

11:40 Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что США являются единственным выгодополучателем от ситуации вокруг Украины. Таким кровавым образом Вашингтон борется с конкурентами – Россией и Китаем.

11:20 Мирная жительница Горловки получила ранение при обстреле со стороны ВСУ.

10:49 Украинские силовики перебрасывают дивизион "Градов" в Артемовск. Такую информацию обнародовали представители ДНР.

10:37 Представители ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У", принадлежащих Вооруженным силам Незалежной.

09:14 В Харьковской области бойцы зенитно-ракетного полка заявили о нежелании воевать за киевские власти и добровольно сложили оружие.



09:06 Минобороны Российской Федерации заявило о блокировке Херсона и Бердянска.

27 февраля 2022



19:10 Российские военные прорвали дамбу, блокирующую поступление пресной воды в Крым.

18:30 В Минобороны России, что после отказа Киевом от переговоров российским войскам был отдан приказ наступать на всех направлениях.

17:40 Польша предложила немедлено принять Украину в ЕС.

16:00 В Кремле сообщили, что украинская сторона отказалась от переговоров. В Офисе Зеленского информацию подтвердили, отметив, что Москва выставила "слишком нагловатые" условия.

14:15 Володин заявил, что президент Украины Зеленский покинул Киев.

14:08 Семь стран объявили о закрытии неба для российских самолетов.

13:00 В соцсетях появилось видео из Мелитополя, где, по неподтвержденной информации, российские военные установили собственный флаг на здание полиции.

12:01 По сообщению Минобороны РФ, украинские националисты нанесли удар "Градами" по жилым кварталам города Старобельск. В результате разрушились жилые дома, есть погибшие.

11:00 Франция послала на Украину военную технику и вооружение. Зеленский во время беседы с Макроном заявил, что вопрос о принятии Незалежной в ЕС нужно решить раз и навсегда.

10:30 Ночью десантные войска высадились в Мелитополе – украинские ВСУ сопротивления не оказали. Подробности о всех событиях к утру – в материале.

26 февраля 2022

22:12 – Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо: Рим лишит государственных наград всех членов правительства России из-за спецоперации на территории Незалежной.

21:52 – Представитель ДНР: украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое.

21:40 – Организация Объединенных Наций решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места.



21:20 – Представитель ДНР: украинские силовики обстреляли Сигнальное и Кременец запрещенными снарядами.



21:10 - Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены.

20:40 – в Донецке прогремел взрыв.

20:35 – ДНР: украинские силовики обстреляли Докучаевск из системы "Град".

20:20 - Североатлантический альянс призвал Россию немедленно прекратить спецоперацию в Донбассе.

20:00 – Народная милиции ДНР: число жертв обстрелов в республике возросло до четырех человек.

19:55 – Власти Одессы ввели комендантский час в городе с 23:00 до 5:00.

19:20 – из-за введенных Европой ограничений S7 отменила рейсы в Европу.

19:05 – в ДНР сообщили, что при обстреле со стороны украинских силовиков повреждены школы и детская площадка.



18:30 – Россия исключена из Совета Европы.



17:50 – Президент России предложил украинским военным взять власть в свои руки и начать переговоры с Москвой.

17:27 – В ЛНР подчеркнули, что сдавшихся украинских военных отпустят к семьям.

17:15 -Евросоюз анонсировал введение "самого жесткого в истории" пакета санкций против России.

17:05 В МИД РФ подчеркнули, что специальная операция России не угрожает мирным жителям Украины.

17:00 – Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России

16:55Польши призывает западные страны поставлять на Украину больше оружия.

16:40 – СМИ сообщили о планах Евросоюза заморозить "активы" Владимира Путина и Сергея Лаврова из-за спецоперации на Украине.

16:30 - Польша с закрывает свое небо для российских авиакомпаний.

16:00 – Главнокомандующий РФ готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской.

15:40 – Украинские войска заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику.

15:25 – Минобороны России: российские бойцы обеспечили блокирование Киева с запада.

15:04 - Постпредство Евросоюза эвакуировано из Киева в Молдавию

14.24 – В телеграм-канале Зеленского опубликовано новое видеообращение. В нем глава Украины упрекает европейцев за то, что они недостаточно помогают Киеву.

14:01 СМИ сообщают, что из киевского аэропорта Жуляны вылетел самолет. Ранее стало известно, что Зеленский не выходит на связь.

13:33 Лавров заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину.

13:31 Пескову задали вопрос, признает ли Кремль Зеленского президентом Украины. Пресс-секретарь главы РФ ответил утвердительно.

"Да, конечно, Зеленский – президент Украины".



13:18 Лавров обвинил Зеленского во вранье. По словам главы МИД РФ, президент Украины лукавит, когда выражает готовность обсуждать нейтралитет страны.

12:47 В Донецке загорелась нефтебаза на фоне обстрелов украинской стороны.

12:44 Лавров заявил, что цель спецоперации – дать украинцам свободно определять свое будущее самими и освободить их от гнета нацификации.

12:00 Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 февраля проведет в Москве переговоры с представителями ЛНР и ДНР.

11:42 Россия на фоне санкций ограничила использование своего воздушного пространства британскими самолетами. Речь идет и о транзитных полетах.

11:34 В офисе Зеленского заявили, что он остается в Киеве.

11:27 Грузия отказалась присоединяться к западным санкциям против России.

11:09 Всех сдавшихся украинских военных отпустят домой после того, как обстановка в районе боев стабилизируется, заявили в военном ведомстве РФ.

11:05 В ходе спецоперации российские военные уничтожили 18 украинских танков и других боевых машин, 5 боевых катеров. 11 военных аэродромов Украины выведены из строя, сообщили в Минобороны.

11:03 Территория в районе Чернобыльской АЭС полностью контролируют российские войска, заявили в Минобороны РФ.

10:50 Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о мерах по восстановлению экономики. На освобожденных территориях отменят либо снизят налоги и введут льготные кредиты.

10:40 Во всех школах в Крыму 25 февраля отменили занятия.

10:22 В Горловке сообщили о прямом попадании снаряда в здание школы. Глава администрации Иван Приходько заявил, что при обстреле ВСУ погибло двое учителей.

9:53 Жители Харькова в соцсетях выкладывают видео – люди напуганы тем, что украинские военные разворачивают РСЗО под прикрытием жилых кварталов.

9:20 Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением восстановить ж/д сообщение между Украиной и Крымом.

"Транспортная блокада полуострова должна быть снята".



9:18 Турки отказались закрывать для военных кораблей РФ проливы. Ранее об этом просил Зеленский. Турецкий МИД заявил, что не может отнять у России права вернуть корабли на базу.

8:58 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что спецоперация России – единственный способ остановить братоубийственную войну, которую развязал Киев.

"Нам просто не оставили другого выбора".



8:35 Нацбанк Украины запретил операции с российским рублем.

8:15 Сирены работают и в Киеве, судя по видео в соцсетях.

8:01 Во Львове включили сирены воздушной тревоги.

7:24 Макрон созвонился с Путиным и передал ему просьбу Зеленского о переговорах. Последние новости Украины и России за ночь подробно - в нашем материале.

24 февраля 2022

20:31 Зеленский на русском языке обратился к народу России.

18:21 Украина запросила экстренную медицинскую помощь у Евросоюза.

16:37 Макрон заявил, что санкции против России затронут военную, экономическую и энергетические сферы.

16:02 Украинские пограничники начали переходить на сторону России.

15:30 На Украине упал транспортный военный самолет. Есть погибшие.

15:25 Украинские дипломаты начали эвакуацию из Москвы после разрыва дипотношений между Украиной и Россией.

15:01 НАТО решили привести в действие план по обороне. Дополнительные силы реагирования будут размещены во всех странах альянса до тех пор, пока обострение на Украине не снизится.

14:54 В Кремле уточнили цель военной спецоперации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не намерена захватывать страну и не стремится к смене власти. Целью российской стороны является демилитаризация.

13:37 Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

13:05 В Госдуме РФ тем временем предрекают скорое бегство Зеленского из страны. Время политика прошло, заявила российская сторона.

12:34 Зеленский призвал россиян выйти на улицы и протестовать против войны с Украиной. И тут же сравнил Россию с фашистской Германией.

12:32 Зеленский объявил о разрыве дипломатических связей Украины и России.

12:31 Зеленский на брифинге заявил, что ВСУ ведут тяжелые бои. Он добавил, что Россия несет потери и пообещал, что их будет еще больше.

12:26 Белоруссия в ближайшее время может признать независимость ЛДНР, заявил Лукашенко. Этот вопрос обсуждается в Минске.

"Сделаем так, как будет нужно и нам, и России".



12:14 Лукашенко заявил, что украинского министра обороны предупредили о подготовке военной спецоперации. Киев мог связаться с Москвой и предотвратить ее начало. Однако никто этого не сделал. Лукашенко назвал главу Минобороны Украины мерзавцем.

12:12 Российский Минтранс заявил, что всех желающих могут оперативно эвакуировать с юга России. Напомним, сейчас закрыт ряд аэропортов – в Геленджике, Сочи, Ставрополе и др. Вывезти людей есть возможность поездами и автобусами.

11:31 Лукашенко отреагировал на сообщения украинской стороны об участии белорусских военных в спецоперации. Эта информация не соответствует действительности, заявил глава республики.

11:13 С экстренным обращением выступил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он воззвал к украинцам.

"Звоните своим близким с оружием в руках, пусть они сложат оружие. Тем самым они смогут сохранить свою жизнь и смогут увидеть родных. Чем больше они будут сопротивляться, тем больше у них будет потерь"

Гражданским, которые живут на временно подконтрольных ВСУ территориях Луганской и Донецкой областей, ничего не угрожает, добавил Басурин.

10:46 Судоходство в Керченском проливе на время приостановили. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на крымский Совмин.

10:44 Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что спецоперация скоро завершится.

"...города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены",

– цитирует РИА Новости.



10:42 Пункты пропуска в Крыму на границе с Украиной закрыты.

10:14 Зеленский в своем телеграм-канале опубликовал новое обращение и анонсировал создание "антипутинской коалиции". Он обвинил президента РФ в развязывании войны.

10:12 Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева.

9:46 Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирает срочное военное совещание. Об этом пишут белорусские СМИ.

9:43 Погранслужба Украины показала видео с вводом российских войск со стороны Крыма. Ранее Минобороны сообщало, что пограничники не оказывают сопротивления.

9:40 Посольство Украины в Москве прекратило работу. Сегодня и в ближайшие дни приема не будет, сообщают СМИ.

9:34 Город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР, пишет РИА Новости.

9:16 Рада одобрила введение военного положения на Украине.

9:05 В Минобороны РФ заявили, что украинские средства ПВО подавлены. Пограничники Украины не оказывают сопротивления российской армии.

8:29 Поддержку российским военным оказывают Вооруженные Силы Белоруссии. Об этом заявила Погранслужба Украины.

8:15 Жители Красноперекопского района Крыма, который граничит с Украиной, массово едут в сторону Симферополя, пишут СМИ. На дорогах – огромные пробки.

8:13 Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается развязывать войну с Украиной. Целью Москвы является защита ЛДНР.

8:06 В Сети появляются кадры из Белгорода. Местные жители сообщили о нескольких взрывах. Снаряды, как пишет телеграм-канал SHOT, летят со стороны Украины. В результате одного из взрывов пострадал человек.

В соцсетях опубликовано видео, где видна воронка от снаряда.

8:10 В Киеве включили сирены гражданской обороны.

8:00 Зарубежные СМИ сообщают о взрывах в Киеве. Вместе с тем кадры трансляции NBC не подтверждают эту информацию.

7:51 В ряде городов на юге России аэропорты не будут работать до полуночи. Речь идет о Сочи, Анапе, Краснодаре, Ставпрополе и др.

7:50 Зеленский заявил, что поговорил с Байденом. Вашингтон, по его словам, готовит международную помощь.

7:45 Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на территории всей страны. Видеообращение к народу опубликовано в его телеграм-канале.

7:42 Воздушное пространство Украины закрыто полностью.

7:40 Российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом заявили в Минобороны РФ. Мирным жителям ничего не угрожает. Из строя ВС РФ выводят объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию.

7:36 Украинские СМИ пишут о высадке десанта РФ в Мариуполе и Одессе. По военным объектам, как утверждает "Интерфакс Украина", наносят ракетные удары.

7:35 США с союзниками анонсировали введение полномасштабных санкций против России 24 февраля.

7:34 Сообщается, что Россия закрыла для гражданских лайнеров небо у украинских границ. Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены.

7:30 Украинские издания пишут, что в нескольких городах слышны взрывы. Среди них – Одесса и Харьков. СМИ Незалежной называют происходящее "вторжением".

7:29 СМИ сообщают, что жители украинской столицы покидают город. В Сети очевидцы публикуют кадры – из Киева уезжает большое число автомобилей.

7:27 На действия России отреагировали в США. Глава государства Джо Байден готовит обращение к американцам. Президент заявил, что Москва ответит за спецоперацию.

7:23 Цель спецоперации – защитить людей, которые подвергаются издевательствам Киева, объявила российская сторона.

"...мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей",

– заявил Путин в обращении к нации.