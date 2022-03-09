Украинская сторона уклоняется от организации ремонтных и восстановительных работ на станции

Украинские националисты нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Николай Панков в среду, 9 марта.

Он отметил, что российские специалисты предприняли меры по переходу станции на резервные дизель-генераторные источники питания. При этом, указал генерал армии, украинская сторона уклоняется от организации ремонтных и восстановительных работ на ЧАЭС.

"Это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", – подчеркнул Панков.

Ранее украинские боевики пытались устроить провокацию на Запорожской АЭС, которая перешла под контроль ВС РФ 28 февраля. В ночь с 3 на 4 марта диверсанты-неонацисты атаковали российский патруль у стратегического объекта, открыв огонь по росгвардейцам из здания учебно-тренировочного центра станции. Отступая, радикалы устроили там пожар.

Напомним, вечером 24 февраля в день начала спецоперации Москвы по защите ДНР и ЛНР, а также демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и ЧАЭС.

