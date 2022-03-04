Чудовищная провокация на АЭС подтвердила утрату Зеленским контроля на Украине – МО

Чудовищная провокация на АЭС подтвердила утрату Зеленским контроля на Украине – МО
Фото: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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Глава Незалежной транслирует непроверенные данные

Минувшей ночью на Запорожской АЭС была попытка чудовищной провокации: украинские диверсанты хотели устроить аварию на ядерном объекте и вызвать выброс радиоактивных веществ. При этом есть основания полагать, что эти действия не были согласованы с президентом страны Владимиром Зеленским. На это указал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские военнослужащие взяли под контроль город Энерогодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию 28 февраля. Местный персонал продолжал работу по плановому обслуживанию станции, а подразделения ВС РФ обеспечивали охрану.

В ночь на пятницу, 4 марта, на патруль Росгвардии около АЭС напали украинские диверсанты.

"Из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия",

– сообщил Конашенков. Нападение было подавлено, но диверсанты успели поджечь здание, в котором укрывались.

В это же время Зеленский поспешно рассказал лидерам Вашингтона, Берлина, Лондона, что армия России обстреляла АЭС, что там возник пожар и теперь всем грозит ядерная катастрофа. В своем телеграм-канале глава Незалежной обратился к жителям Европы с предупреждением о "втором Чернобыле". Была объявлена тревога по линии МАГАТЭ.

Вскоре выяснилось, что по станции "из танков" никто не стрелял. Пожар возник за пределами АЭС и к утру был потушен – это подтвердили в ГСЧС Украины. В МАГАТЭ, в свою очередь, успокоили, что огонь не затронул оборудование АЭС, радиационный фон в норме.

В Минобороны РФ уверены: диверсия была организована с целью обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

"Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников",

– резюмировал Конашенков.

Ранее стало известно, что ВСУ разгромили в Мариуполе штаб националистов, которые перестали подчиняться украинскому командованию.

Президент Зеленский накануне дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил о готовности к личным переговорам с президентом Владимиром Путиным. Присутствующие отметили, что Зеленский странно выглядел и вел себя неадекватно. Ранее он объявил о награждении посмертно военнослужащих ВСУ на Змеином острове, а потом выяснилось, что все живы, просто добровольно сложили оружие.

Источник: МО РФ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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