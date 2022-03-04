Астролог напомнил о цикличности истории

Сегодня весь мир пристально следит за событиями на Украине. К сожалению, действующая по указке заокеанских советников киевская администрация совершила много преступлений против мирных жителей Донбасса, поэтому Москве пришлось начать специальную военную операцию по защите независимых ДНР и ЛНР. Однако даже в нынешней ситуации примирение двух стран не исключено – ведь так сошлись звезды, утверждают эксперты по космическим объектам.

Астролог Павел Глоба даже назвал условие, при котором Россия и Украина смогут наладить отношения. Он напомнил, что история циклична, поэтому примеры сегодняшних кризисов можно искать в прошлом. При этом, по мнению эксперта, необходимо ориентироваться на положение созвездий.

Свой прогноз мистик выпустил в символическую дату – 20.02.2022. Сейчас уже становится понятно, еще до начала спецоперации Глоба смог предсказать ее. Меж тем, и итоги этой истории астролог увидел.

По словам мистика, до 28 октября текущего года Юпитер будет стремиться в созвездие Овна, что является периодом агрессии. Кроме того, планета идет к созвездию Рыб, что, в свою очередь, олицетворяет закулисную борьбу.

Эксперт напомнил, что с 13 февраля Белая Луна проходит созвездие Водолея – этот период продлится семь месяцев, причем повторяется он каждые семь лет. Глоба напомнил об истории. Сочетание этих двух космических элементов всегда ознаменовало собой глобальные события.

Наконец, важно учитывать, что все это происходит в год черного тигра, отличающегося коварством. Подобные события уже имели место в 1962 году. Тогда мир разделился на два лагеря: США и СССР – начался Карибский кризис.

Меж тем, политики не допустили начала ядерной войны. Стороны пошли на взаимные уступки, сев за стол переговоров. Удалось снять напряжение. По мнению астролога, сейчас ситуация повторяется. При таких условиях Глоба не исключает, что "все будет хорошо".

Ранее стало известно, что пророк Нострадамус предсказал смерть известного правителя в 2022 году.