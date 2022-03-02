Толкователи назвали нескольких кандидатов

Жители нашей планеты в год черного водяного тигра столкнулись с множеством острых политических проблем. Человечество находится под постоянной угрозой гибели из-за непрекращающихся военных конфликтов. Однако мировой порядок в скором времени может кардинально измениться.

Эксперты расшифровали послание знаменитого предсказателя Нострадамуса. Слова французского астролога подвергли исследователей в шок, ведь он предсказал смерть известного правителя в 2022 году.

Именно кончина политического деятеля, по данным мистиков, должна привести к глобальным переменам на нашей планете. В пророчестве говорится, что правитель имеет огромный вес в своем государстве, поэтому его смерть станет настоящим потрясением для общества.

После ухода первого лица на "престол" взойдет новый глава и начнутся перемены, говорится в послании астролога, чьи предсказания неоднократно сбывались. Однако эксперты не смогли выяснить, о ком конкретно написал Нострадамус.

Они назвали нескольких вероятных кандидатов. Возможно, 2022 год станет последним для авторитарного правителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Однако лидер КНДР еще весьма молод, чего не скажешь о президенте США Джо Байдене, который тоже находится под подозрением исследователей.

Наконец, мистики называют третье имя. Они не исключают, что в год черного водяного тигра наш мир может покинуть британский монарх Елизавета Вторая.