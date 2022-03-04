Столтенбергу припомнили снабжение националистов оружием

Со времен Майдана 2014 года западные политики активно убеждали киевскую администрацию, что рано или поздно Украина вступит в НАТО, всячески отдаляя ее от России. В итоге, когда нашей стране пришлось начать специальную военную операцию для защиты мирных граждан ДНР и ЛНР, эти же заокеанские советники объявили себя непричастными к конфликту. Именно за такую риторику Йенс Столтенберг нарвался на критику со стороны россиян.

В пятницу, 4 марта, чиновник принял участие в заседании министров иностранных дел членов НАТО. Он заявил на брифинге, что не считает военно-политическую организацию стороной конфликта, однако подтвердил готовность вводить санкции против нашей страны. Читатели РИА "Новости" не согласились с таким подходом.

Столтенбергу напомнили, что западные страны не только снабжают оружием украинских националистов, но и отправляют в Незалежную наемников. К примеру, Латвия уже разрешила своим гражданам воевать против России.

"Просто спонсоры и подстрекатели", – метко обозначил роль НАТО один из пользователей.

Еще один читатель назвал генсека альянса болтуном. Абсолютное большинство комментаторов сошлось во мнении, что отправка вооружения и, тем более, легионеров равносильно участию в конфликте. Чиновника призвали не делать вид, будто бы его "хата с краю".

"Понаприсылали игрушек военных, в танчики они хотят поиграть. Мы устроим вам игру", – заявил читатель издания.

Кроме того, генсеку НАТО припомнили и военных инструкторов, которые все это время обучали солдат ВСУ западным стандартам. Видимо, обучали очень плохо, раз украинцы бросают свои рабочие танки с арсеналом.

Кстати, о "лицемерном" отношении Вашингтона и Брюсселя к Киеву ранее заявили чешские аналитики. Эксперты подчеркнули, что именно Запад сделал из Украины врага России.