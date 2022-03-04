Националисты блокируют жителям Мариуполя выезд из города

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Ситуация в стране обостряется

Агрессивные действия представителей киевских властей по отношению к республикам Донбасса вынудили нашу страну вмешаться в ситуацию и встать на защиту ДНР и ЛНР. Наша армия успешно проводит специальную операцию, однако украинские националисты делают все возможное для того, чтобы усугубить положение дел.

Так, незалежные силовики практически в открытую пытаются создать себе щит из мирного населения. Такую информацию обнародовал представитель Донецкой народной республики.

Сообщается, что сейчас националисты фактически заблокировали выезды из Мариуполя и заставляют мирное население оставаться на местах. Силовики опасаются, что им будет некем прикрыться.

"Утро" ведет прямую трансляцию событий, разворачивающихся на территорию украинского государства.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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