Ситуация в стране обостряется

Агрессивные действия представителей киевских властей по отношению к республикам Донбасса вынудили нашу страну вмешаться в ситуацию и встать на защиту ДНР и ЛНР. Наша армия успешно проводит специальную операцию, однако украинские националисты делают все возможное для того, чтобы усугубить положение дел.



Так, незалежные силовики практически в открытую пытаются создать себе щит из мирного населения. Такую информацию обнародовал представитель Донецкой народной республики.

Сообщается, что сейчас националисты фактически заблокировали выезды из Мариуполя и заставляют мирное население оставаться на местах. Силовики опасаются, что им будет некем прикрыться.

"Утро" ведет прямую трансляцию событий, разворачивающихся на территорию украинского государства.