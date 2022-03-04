В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

Запад давно вынашивал план разрушить Россию, ситуация на Украине отвечала этим целям. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 4 марта.

По ее словам, на Западе и раньше не скрывали, что их цель – устранить с мирового пространства Россию, которая их не устраивает. Для реализации этой цели Украина подходила как нельзя больше. Поэтому она оказалась в зоне интересов НАТО и США.

"Украина всегда была в руках США как заложница, как инструмент воздействия на ситуацию в регионе и попыток воздействия на нашу страну",

– приводит "Звезда" слова дипломата. Тот факт, с какой скоростью Запад ввел разнообразные санкции против России и россиян, только подтверждает: там уже был разработан масштабный план по ликвидации всего российского: ее внешней и внутренней политики, финансовой системы, культуры, истории.

Поэтому не вызывают доверия слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что введенные против России санкции будут отменены в случае прекращения спецоперации на Украине.

"Верить на слово отдельным заявлениям людей, которые себя многократно проявляли безответственными и несохраняющими свои обязательства, невозможно, нельзя, это вредоносно и опасно",

– предупредила Мария Захарова.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что Москва буквально на сутки опередила Киев, начав спецоперацию по защите Донбасса. У Украины уже был согласованный с НАТО план нападения на Луганск и Донецк, целью которого была полная зачистка региона и организация провокаций, которые привели бы к войне западной коалиции против России.

С мыслью о провокациях противники РФ не расстаются и сейчас. Накануне ночью украинские диверсанты атаковали Запорожскую АЭС, которую охраняют Вооруженные силы РФ. Атаку удалось отбить, но киевские власти успели раструбить по всему миру о "втором Чернобыле", обвинив во всем Москву. Позже пришлось признавать, что ничего страшного не случилось.