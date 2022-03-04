Кроме того, украинские военные "презентовали" армии народной республики шведско-британский NLAW

В боях под Волновахой бойцам армии ДНР достался в качестве трофея американский ПТУР Javelin. Об этом сообщают ряд источников, публикуя соответствующие фото и видео.

"После штурма позиций ВСУ на южных подступах Волновахи был захвачен Javelin – американский противотанковый ракетный комплекс", – говорится в сообщении телеграм-канала РЕН-ТВ.

О трофейном "Джавелине" также написал военкор Олег Блохин, не уточнив, правда, в какой точке Донбасса ПТУР захвачен.

В свою очередь, репортер Андрей Руденко в своей соцсети выложил видео другого "подарка", доставшегося военнослужащим армии ДНР. На сей раз троффеем оказалась шведская переносная противотанковая управляемая ракета, произведенная британским ВПК.

"NLAW– благодаря помощи от ВСУ становятся на вооружение Народной милиции ДНР! Уж очень их много последнее время дарят ВСУ", – отмечает журналист.

Ранее в пятницу, 4 марта, Минобороны РФ показали, как с помощью беспилотника "Иноходец" ликвидировали командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" в Донбассе.

