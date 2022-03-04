Нацбат "Айдар" лишился командного пункта на территории ДНР- видео

Нацбат "Айдар" лишился командного пункта на территории ДНР - видео
Кадр youtube.com
По объекту был нанесен прицельный удар с воздуха

В Минобороны РФ показали, как с помощью беспилотника "Иноходец" ликвидировали командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" в Донбассе.

На видео, опубликованном 4 марта, показано, как беспилотный летательный аппарат ВКС РФ выбирает цель на земле, после чего происходит удар и взрыв.

"Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом",

– сообщили в Минобороны, уточнив, что речь о командном пункте "Айдара", который размещался на территории ДНР.

Ранее стало известно, что украинские военные сами уничтожили штаб вооруженных националистов в Мариуполе, которые прекратили подчиняться приказам командования ВСУ.

В Сети также появились кадры исправной военной техники, которую бросили украинские военнослужащие, чтобы поскорее скрыться от наступающих сил ДНР. 

Главные новости о ситуации на Украине – в онлайн-трансляции "Утра".

Источник: МО РФ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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