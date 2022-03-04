Брошенные сбежавшими украинскими силовиками танки показали на видео

Брошенные сбежавшими украинскими силовиками танки показали на видео
Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Техника была полностью исправна

Бездарность украинских политиков сегодня легла тяжелым грузом на плечи местных военных. Из-за нежелания киевской администрации предоставлять Москве гарантии безопасности нашей стране пришлось начать спецоперацию по защите мирных граждан независимых ДНР и ЛНР. ВСУ пока еще противостоят Армии России, однако даже после длительных курсов обучения у как бы элитных инструкторов НАТО солдаты не блещут армейским мастерством.

Отступающие украинские военные умудрились бросить на поле боя сразу четыре танка. Причем, как передает корреспондент РИА "Новости", техника находилась в полностью исправном состоянии. Более того, солдаты ВСУ даже не удосужились уничтожить боекомплект.

Соответствующие видео опубликованы в телеграм-канале информагентства. Сообщается, что боевая техника оказалась на южном направлении наступления армии ДНР. Теперь рабочие танки и арсенал, вероятно, достанутся донецким войскам. Солдаты захватили их в Андреевке.

В этих условиях правительству Владимира Зеленского стоило бы обратить более пристальное внимание на условия, предложенные Россией в ходе переговоров, а не ориентироваться на своих советников из США, которые уже отличились полной русофобией.

Более подробную информацию о ходе специальной военной операции России читайте в материале "Утра".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

"Как Наполеон или Гитлер": Лавров рассказал о планирующейся против России войне

Ситуация на международной арене резко обострилась

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей