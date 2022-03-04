Техника была полностью исправна

Бездарность украинских политиков сегодня легла тяжелым грузом на плечи местных военных. Из-за нежелания киевской администрации предоставлять Москве гарантии безопасности нашей стране пришлось начать спецоперацию по защите мирных граждан независимых ДНР и ЛНР. ВСУ пока еще противостоят Армии России, однако даже после длительных курсов обучения у как бы элитных инструкторов НАТО солдаты не блещут армейским мастерством.

Отступающие украинские военные умудрились бросить на поле боя сразу четыре танка. Причем, как передает корреспондент РИА "Новости", техника находилась в полностью исправном состоянии. Более того, солдаты ВСУ даже не удосужились уничтожить боекомплект.

Соответствующие видео опубликованы в телеграм-канале информагентства. Сообщается, что боевая техника оказалась на южном направлении наступления армии ДНР. Теперь рабочие танки и арсенал, вероятно, достанутся донецким войскам. Солдаты захватили их в Андреевке.

В этих условиях правительству Владимира Зеленского стоило бы обратить более пристальное внимание на условия, предложенные Россией в ходе переговоров, а не ориентироваться на своих советников из США, которые уже отличились полной русофобией.

Более подробную информацию о ходе специальной военной операции России читайте в материале "Утра".