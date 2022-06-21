Baza: в Ростовской области разбился Су-25

Baza: в Ростовской области разбился Су-25
Су-25. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Пилот погиб, утверждают в социальных сетях

Военный штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области, сообщает телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники. Об этом стало известно сегодня, 21 июня.

Согласно приведенным данным, причиной катастрофы могла стать ошибка в пилотировании, допущенная летчиком. Источник утверждает, что Су-25 мог зацепить линию ЛЭП и разбиться.

На месте происшествия в настоящее время работают пожарные службы.

По информации телеграм-канала SHOT, судно разбилось в Чертковском районе Ростовской области. Сам пилот не выжил. Личность погибшего устанавливается. Других людей в самолете не было.

Позднее в пресс-службе Южного военного округа указали, что судно упало в ходе планового учебно-тренировочного полета. Боекомплект отсутствовал. Летчик погиб. Иных разрушений и жертв на земле нет.

Весной сообщалось о крушении МиГ-31 в Ленинградской области. Экипаж смог катапультироваться.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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