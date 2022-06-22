Самолет находится в разрушенном состоянии

Лайнер Ан30, совершавший рейс из Якутска в Оленек 22 июня, обнаружен спустя несколько часов просле пропажи с радаров. Об этом стало известно в среду.

Согласно приведенным данным, в 11 утра ожидалось приземление борта на полосе в населенном пункте Оленек, однако в назначенное время судно не прибыло. На поиски направили вертолет Ми-8 с самолетом Ан-26. Известно, что на борту пропавшего судна было пять человек, передает телеканал МИР24.

Позднее появилась информация, что при поисковых работах судно обнаружили примерно в семидесяти километрах от н.п. Оленек. По предварительной информации, лайнер пошел на жесткую посадку. Все люди, находившиеся на борту, живы. Троим потребовалась помощь медиков.

До аэродрома самолет недолетел примерно 14 километров. Лайнер находится в разрушенном состоянии.

Днем ранее сообщалось о крушении Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб. Информацию подтвердили позднее в Министерстве обороны России.