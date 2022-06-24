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Военный транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку на территории Рязанской области, в результате инцидента погибли четыре человека. Об этом стало известно сегодня, 24 июня.
Согласно приведенным данным, причиной жесткой посадки стала неисправность в двигателе, указали в министерстве обороны России.
Судно выполняло учебно-тренировочный полет с отсутствием груза на борту. После выявления неисправности в двигателе экипаж решил садиться на грунт. При соприкосновении с поверхностью лайнер был частично разрушен, передает РИА ФАН. По информации RT, на борту самолета находились десять человек.
По информации РИА Новости, инцидент произошел недалеко от жилых кварталов Рязани у Михайловского шоссе. На месте происшествия в настоящее время работают пожарные службы. По информации оперативной группы правительства региона, погибли четверо, еще пять человек находятся в медучреждениях Рязани.
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