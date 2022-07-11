Как санкции Запада повлияли на российскую авиацию

Как санкции Запада повлияли на российскую авиацию
Edgar Breshchanov/www.globallookpress.com
Пассажиров успокоили, что безопасность на том же уровне

Западные рестрикции не затронули безопасность полетов внутри Российской Федерации, указал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Ранее два пассажирских лайнера "Уральских авиалиний" вернулись из-за технических причин в пункты отправления, из которых вылетели ранее. Однако Зотов указал, что за последние месяцы на фоне санкций против России не фиксируется рост авиапроисшествий.

Санкционные меры, указал специалист, не повлияли на технические системы, включая навигационные. Остались запасные варианты, которые, правда, менее эффективны в сравнении с аналогами иностранного производства.

Риски, безусловно, имеются – от них никуда не уйти. Однако безопасность отечественной гражданской авиации осталась прежней. Ведь безопасность полета, прежде всего, зависит от использования указанных систем и навыков самих пилотов.

Напомним, после начала специальной операции на Украине западные государства запретили РФ использовать свое воздушное пространство. Москва приняла встречные меры.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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