24 февраля почти все истребители остались целы, считат автор

Озвучиваемое в Минобороны Российской Федерации количество сбитых воздушных целей в ходе специальной военной операции на Украине говорит о следующем: у ВСУ имеется еще немало истребителей, считает автор телеграм-канала Fighterbomber.

В материале говорится, что озвученное выше утверждение позволяет сделать вывод о минимальном количестве сбитых 24 февраля самолетов ВВС ВСУ – то есть "околонулевом".

"Это лишний раз подтверждает предположение о том, что Украина была прекрасно осведомлена о дне и часе начала СВО", – говорится в посте.



Ответ на этот, как и на многие другие вопросы, считает автор, послужит залогом победы России в ходе специальной военной операции.

А не так давно отставной ветеран "Альфы" рассказал, что работа российских спецслужб позволила раскрыть местонахождение и ударить по месту сбора высшего состава ВВС ВСУ в Виннице.