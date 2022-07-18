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Озвучиваемое в Минобороны Российской Федерации количество сбитых воздушных целей в ходе специальной военной операции на Украине говорит о следующем: у ВСУ имеется еще немало истребителей, считает автор телеграм-канала Fighterbomber.
В материале говорится, что озвученное выше утверждение позволяет сделать вывод о минимальном количестве сбитых 24 февраля самолетов ВВС ВСУ – то есть "околонулевом".
"Это лишний раз подтверждает предположение о том, что Украина была прекрасно осведомлена о дне и часе начала СВО", – говорится в посте.
Ответ на этот, как и на многие другие вопросы, считает автор, послужит залогом победы России в ходе специальной военной операции.
А не так давно отставной ветеран "Альфы" рассказал, что работа российских спецслужб позволила раскрыть местонахождение и ударить по месту сбора высшего состава ВВС ВСУ в Виннице.
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