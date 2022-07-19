Почему "Ястребы" из НАТО рвут когти при виде российских истребителей

Почему "Ястребы" из НАТО рвут когти при виде российских истребителей
MOD Russia/www.globallookpress.com
Достойный противник шуток не поймет

Украинская авиация явно видела лучшие времена: в летном парке нет нормальной техники. Касается это не только оборудования, но и кадров: грамотные пилоты с профессиональным и знающим дело командованием ушли в прошлое, заявил генерал-майор авиации, Герой Советского Союза Александр Руцкой. 

С 1991 года в самостийной разрушалось (как и по всему постсоветскому пространству) все, что можно. Авиацию тоже никто не стал щадить. Конечно, с "нулевых" летный состав Украины учился кое-чему у коллег из НАТО и Пентагона, однако западная программа была рассчитана на профессионалов, а не на новичков, которые сели за штурвал с нуля.

К тому же, сбивать противника можно тогда, когда знаешь его технику. Увы, сегодняшние МиГи-20 и Су-25 сильно отличаются от советских аналогов – за десятки лет они претерпели все, что можно. Что уж говорить об электронной начинке.

"Не случайно хваленные "ястребы" из НАТО, которые не так давно приблизились к южным границам России, начали быстро рвать когти при виде наших", – высказался Руцкой.

А до этого в медиа рассказывали, что украинские ВВС прекрасно знали о начале спецоперации, потому и успели спасти основную часть летного парка 24 февраля.

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник
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