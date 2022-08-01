Противвоздушная оборона противника пришла в негодность

Американские системы противовоздушной обороны, размещенные на Тайване, были успешно подавлены экскадрильей сверхзвуковых истребителей Су-35, которые состоят на вооружении в воздушных силах Китайской народной освободительной армии.

По некоторым данным, боевая группа китайских ВВС атаковала развернутые Соединенными Штатами средства ПВО на острове. В выполнении боевой задачи китайская сторона применяла лишь Су-35, продемонстрировавшие господство в воздухе. В результате система радиоэлектронной борьбы, установленная на истребителиях, смогла подавить ПВО Тайбэя.

В ходе операции КНР задействовала несколько десятков воздушных судов. Операция проходила периодическими подлетами парой-тройкой истребителей к острову – так Су-35 отрабатывали боевые удары в рамках военных учений. Еще два судна успешно применили штатные РЭБ, вызвав серьезные помехи системам радиолокации условному противнику.

В настоящее время в авиапарке китайских военно-воздушных сил находятся свыше двадцати Су-35, ранее поставленных Российской Федерацией.

Ситуация по Тайваню накалилась после заявлений Вашингтона о скором визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР заявил, что готов сбить самолет, который приземлится на Тайбэй. Сегодня в тайваньских СМИ заявили, что Пелоси появится в Тайбэе 2 августа.

