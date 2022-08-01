Су-35 "раздавили" американские ПВО за пару подлетов

Су-35 "раздавили" американские ПВО за пару подлетов
UAC/www.globallookpress.com
Противвоздушная оборона противника пришла в негодность

Американские системы противовоздушной обороны, размещенные на Тайване, были успешно подавлены экскадрильей сверхзвуковых истребителей Су-35, которые состоят на вооружении в воздушных силах Китайской народной освободительной армии.

По некоторым данным, боевая группа китайских ВВС атаковала развернутые Соединенными Штатами средства ПВО на острове. В выполнении боевой задачи китайская сторона применяла лишь Су-35, продемонстрировавшие господство в воздухе. В результате система радиоэлектронной борьбы, установленная на истребителиях, смогла подавить ПВО Тайбэя.

В ходе операции КНР задействовала несколько десятков воздушных судов. Операция проходила периодическими подлетами парой-тройкой истребителей к острову – так Су-35 отрабатывали боевые удары в рамках военных учений. Еще два судна успешно применили штатные РЭБ, вызвав серьезные помехи системам радиолокации условному противнику.

В настоящее время в авиапарке китайских военно-воздушных сил находятся свыше двадцати Су-35, ранее поставленных Российской Федерацией.

Ситуация по Тайваню накалилась после заявлений Вашингтона о скором визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР заявил, что готов сбить самолет, который приземлится на Тайбэй. Сегодня в тайваньских СМИ заявили, что Пелоси появится в Тайбэе 2 августа.

Источник: avia.pro ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай экстренно стягивает к Тайваню огромную группировку: видео

ВВС уже совершают вылеты в сторону Тайбэя

"В ожидании чуда": в США не верят в способность Украины захватить Херсон

Киев уже не в том состоянии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей