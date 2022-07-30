Китай уже во всеоружии

Многоцелевой американский транспортник С-40С с регистрационным номером 09-0540 совершил взлет с американской военной авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд. По некоторым данным, борт летит через Тихий океан.



В средствах массовой информации пишут, что на борту находится спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Проверить информацию, однако, не представляется возможным: спикер палаты представителей США не уточняет, собирается ли посетить Тайвань в рамках своего азиатского турне. На вопросы журналистов по теме Тайваня Пелоси также отказалась отвечать. Однако на официальном уровне Пентагон не считает, что КНР готовы атаковать самолет с Пелоси на борту, как обещал Пекин.

Тем временем командование 80-й общевойсковой армии НОАК обратилось в социальных сетях к личному составу с призывом "готовиться к войне".



