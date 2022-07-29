"Готовьтесь к войне": командование китайской армии обратилось к солдатам

"Готовьтесь к войне": командование китайской армии обратилось к солдатам
Luo Xiaoguang/www.globallookpress.com
Час X настал, заявили в НОАК

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) выступило в социальных сетях с призывом к военнослужащим готовиться к скорым боевым действиям. Предупреждение опубликовано в микроблоге Weibo – популярнейшем китайском сервисе.

Так, на странице 80-й общевойсковой армии Китая появилась запись с плакатом, где содержится недвусмысленный призыв.

"Готовьтесь к войне! Приближается день, который принадлежит солдатам, мы должны помнить об ответственности за подготовку и браться за укрепление армии" – гласит надпись.

На фоне слухов о предстоящем визите спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань недаво состоялся телефонный диалог между лидерами США и КНР, в ходе которого Си Цзиньпин указал на недопустимость вмешательства в дела Тайбэя.

Кстати, результаты недавно проведенного в Китае онлайн-опроса показали, что значительная часть населения враждебно относится к Соединенным Штатам, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Weibo ✓ Надежный источник
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