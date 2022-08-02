Эскадрилья берет на сопровождение борт, летящий на Тайвань

Пять заправщиков и восемь боевых истребителей F-15 подняты в воздух с американской военной базы Кадена, которая расположена на острове Окинава в Японии. Согласно данным местного телеканала NHK, эскадрилья взяла на сопровождение борт, где, предположительно, находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

К вечеру 2 августа к базе прилетели свыше двадцати заправщиков КС135, используемых для дозаправки истребителей при многочасовом перелете. Такое скопление беспрецедентно по количеству судов, выполняющих функцию снабжения для боевых единиц.

Вместе с тем с базы вылетел разведчик Lockheed EP-3, функция которого заключается в сборе радиоданных с военных объектов.

Тем временем стало известно, что Китай закрыл для гражданской авиации зону Тайваньского пролива.