Главная опасность - украинские ПВО

Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, по какой причине российские медиа предпочитают скрывать имена летчиков – даже героев, участвующих в спецоперации на Украине.

Военный аналитик указал, что таким образом соблюдается секретность – раскрыть личность можно лишь завершения специальной военной операции. Пока что не пришло время называть в медиа Покрышкиных и Кожедубов современности. Разведка противника тоже не дремлет – они точно так же следят за информацией в российских новостях, смотрят телеведение. И раскрытие имен грозит вражескими диверсиями, создавая угрозу жизни самому летчику.

В ходе спецоперации рсосийская авиация нередко использует такой тактический прием, как "свободная охота" – речь идет о прицельном огне по цели противника. Таким образом сбивают и вражеские БПЛА.

Противоздушная оборона ВСУ, безусловно, создает серьезные помехи выполнению задач для российской авиации – пока у них имеются оставшиеся со времен Советского Союза С-300. Поэтому российская авиация постоянно маневрирует, меняя направление со скоростью и высотой. Это касается как вертолетов, так и штурмовиков.

Еще один способ поражения вражеской техники и уничтожения позиций украинских подразделений – использование ракетных снарядов большей дальности. Так можно избежать рисков в виде захода в зону противовоздушной обороны ВСУ, передает "Московский Комсомолец".

Командование ВВС ВСУ ранее заявило, что российская авиация использовала "Кинжалы" для поражения военного объекта в Виннице.