Самолеты вернулись на маршруты времен Холодной войны

В рамках санкционного давления многие западные страны решили запретить России использовать свое воздушное пространство после начала специальной военной операции по защите мирного населения независимых республик Донбасса. Москва не осталась в стороне и приняла зеркальные меры, что довело гражданскую авиацию Запада до времен Холодной войны.

Об этом заявили аналитики французской газеты Libération. По их словам, сегодня самолеты вынуждены использовать маршруты, по которым летали еще во времена Холодной войны. Тогда западные авиакомпании обходили стороной воздушное пространство Советского Союза. Теперь для них закрыто небо над Россией и Белоруссией.

Кроме того, воздушные судна облетают территорию Украины, чтобы не оказаться в зоне боевых действий. Как выяснили в редакции, из-за этого продолжительность рейсов из Стамбула в Москву увеличилась примерно на час, а из Тель-Авива – на два часа.

Из-за огромных территорий нашей страны санкции больно ударили по экономике западных авиакомпаний. Так, рейс из Хельсинки в Токио, который большую часть времени проходил в российском воздушном пространстве, теперь перенаправлен в обратном направлении, то есть через Северный полюс и Аляску. Авторы статьи отметили, что продолжительность полета увеличилась на шесть с половиной часов.

Аналитики подчеркнули, что на Западе пришлось вообще отказаться от ряда пассажирских перевозок. Авиакомпании подсчитывают убытки, ведь любой рейс в зависимости от типа самолета в нынешних условиях может подорожать на десятки тысяч долларов. Причем, расходы связаны не столько с топливом, но и с работой экипажа. Пилотам и бортпроводникам теперь приходится проводить в воздухе больше часов, что влияет на заработную плату.

По данным газеты Libération, в конечном итоге все изменения приведут к повышению стоимости билетов, что отразится на кошельках обычных граждан западных стран. Кроме того, некоторые авиакомпании планируют сокращение штатов.

Кстати, Россия уже нашла способ обойти запрет на полеты самолетов. Западные санкции против отечественной гражданской авиации не принесли ожидаемого результата.