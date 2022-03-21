"Вы не в том положении": китайцы ответили Столтенбергу на требования осудить Россию

"Вы не в том положении": китайцы ответили Столтенбергу на требования осудить Россию
Фото: John Macdougall / dpa / www.globallookpress.com
Пользователи напомнили про опыт Альянса в наведении "порядков" в пострадавших странах

Газета South China Morning Post опубликовала материал, в котором освещается недавнее требование генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга – он призвал Пекин выступить с осуждением России за проведение спецоперации на Украине. На новость отреагировали местные читатели, которые заявили, что считают себя и свою страну вполне независимыми для того, чтобы обойтись без посторонних советов и чужих указаний.

Хотя и сам официальный Пекин, говорится в сообщении, помнит взрыв в китайском посольстве в 1990 году в Белграде. Власти вспомнили, что их дипломатическую миссию стерли с лица земли в Югославии силы западной коалиции, поэтому в "лекциях о справедливости от нарушителей международного права" не нуждаются. В тот момент, заявили в дипмиссии Китая в ЕС, погибли трое журналистов из КНР, в посольство попало пять бомб.

"Вы просто не понимаете по своей природе восточного мира. Что-то нужно – вежливо попросите. Самое худшее, что вы могли придумать – начать с предостережений. Нет такого, что могло бы заставить Китай поступиться его интересами", "А ведь в тот момент вы не промахнулись. И вы не заслуживаете никакого доверия, исходя из того, что произошло в странах Ближнего Востока", "А помните видео, где Байден предлагает бомбить Белград? Разве он не настоящий военный преступник?", "НАТО явно не в том положении, чтобы указывать Китаю. Руки у вас не слишком чисты. Не имеет права учить других", – пишут в комментариях пользователи.

Ранее англоязычные читатели на одном из американских порталов отреагировали на требования Байдена, который в ходе диалога с Си Цзиньпином принялся запугивать официальный Пекин мерами, если КНР окажет России поддержку.

Источник: South China Morning Post ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Раскрыты последствия переговоров Байдена и Си для России

Пекин не оправдал надежд Вашингтона

В Латвии объявили 9 мая "праздником смерти"

Чествование павших в борьбе с фашизмом советских воинов в Риге хотят запретить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей