Пользователи напомнили про опыт Альянса в наведении "порядков" в пострадавших странах

Газета South China Morning Post опубликовала материал, в котором освещается недавнее требование генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга – он призвал Пекин выступить с осуждением России за проведение спецоперации на Украине. На новость отреагировали местные читатели, которые заявили, что считают себя и свою страну вполне независимыми для того, чтобы обойтись без посторонних советов и чужих указаний.

Хотя и сам официальный Пекин, говорится в сообщении, помнит взрыв в китайском посольстве в 1990 году в Белграде. Власти вспомнили, что их дипломатическую миссию стерли с лица земли в Югославии силы западной коалиции, поэтому в "лекциях о справедливости от нарушителей международного права" не нуждаются. В тот момент, заявили в дипмиссии Китая в ЕС, погибли трое журналистов из КНР, в посольство попало пять бомб.

"Вы просто не понимаете по своей природе восточного мира. Что-то нужно – вежливо попросите. Самое худшее, что вы могли придумать – начать с предостережений. Нет такого, что могло бы заставить Китай поступиться его интересами", "А ведь в тот момент вы не промахнулись. И вы не заслуживаете никакого доверия, исходя из того, что произошло в странах Ближнего Востока", "А помните видео, где Байден предлагает бомбить Белград? Разве он не настоящий военный преступник?", "НАТО явно не в том положении, чтобы указывать Китаю. Руки у вас не слишком чисты. Не имеет права учить других", – пишут в комментариях пользователи.

Ранее англоязычные читатели на одном из американских порталов отреагировали на требования Байдена, который в ходе диалога с Си Цзиньпином принялся запугивать официальный Пекин мерами, если КНР окажет России поддержку.