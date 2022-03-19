Многие перестали воспринимать всерьез лидера США

Сегодня большинству понятно, что гегемония Соединенных Штатов Америки вскоре может обрушиться. Вашингтон такое развитие событий явно не устраивает, он всеми силами цепляется за былую мощь. Так, американские власти продолжают сыпать угрозы в адрес крупнейших держав. Впрочем, даже местных жителей подобного рода громкие заявления лишь забавляют. Например, англоязычных пользователей американского портала Breitbart очень насмешили попытки хозяина Белого дома запугать власти Китая.



Американцы бурно отреагировали на итоги переговоров их главнокомандующего Джо Байдена с китайским коллегой Си Цзиньпином. Так, глава США заявил, что Пекину не поздоровится, если он поддержит нашу страну в украинской спецоперации.

Многие интернет-пользователи со смехом отметили, что пугалки Америки давно никого не впечатляют. Люди напомнили своим руководителям, что большинство товаров, которыми все пользуются, производятся в Китае, а значит находятся под контролем Поднебесной. Другие отметили, что вскоре мировое пространство может самоизолироваться от излишне агрессивной Америки. Нашлись и те, кто убежден, что Байден может лишь "рассмешить Китай до смерти", а на большее его сил не хватит.

Таким образом, многие простые американцы понимают, что крупные державы начинают выстраивать новый миропорядок, в котором США не удастся доминировать.