Санкции против гражданской авиации РФ не дали ожидаемого эффекта

Запрет Запада на использование Россией иностранных самолетов был нацелен на разрушение нашей отрасли гражданских авиаперевозок и впоследствии полного лишения россиян возможности передвигаться воздушным путем. Но в России нашли выход, и теперь западным компаниям придется соглашаться на предложенные РФ новые варианты сотрудничества.

Проблема, из-за которой Росавиации пришлось приостановить практически все полеты за рубеж, заключается в том, что большинство взятых в лизинг самолетов были зарегистрированы в Ирландии и на Бермудских островах, этого требовали иностранные владельцы, пояснил "Взгляду" глава отраслевого портала Авиа.ру Роман Гусаров. Как только там под давлением европейских властей отменили выданные сертификаты летной годности, летать оказалось юридически нельзя.

Выходом стало постановление президента РФ Владимира Путина о перерегистрации этих самолетов в России. Это не означает национализации: собственник не меняется. Но теперь Бермуды или Ирландия не смогут подать запрос на арест лизингового судна в каком-либо международном аэропорту. Компании-владельцу придется обращаться за таким решением в суд, а обоснованием может стать, например, невыплата арендных платежей. А этого не происходит – российские авиакомпании перечисляют все в срок, хотя и в рублях по валютному курсу.

Проблема может возникнуть из-за дефицита запчастей, поскольку Boeing и Airbus отказались сотрудничать с РФ из-за санкций ЕС и США. Агентство "Блумберг" уже поспешило сообщить, что России грозит полная остановка авиаперевозок, поскольку без техобслуживания все имеющиеся в РФ импортные самолеты станут непригодными. Но произойдет это, как признают зарубежные специалисты, лет через шесть. За это время Россия вполне успеет пересесть на воздушные суда собственного производства.

"Аэрофлот" уже сообщил, что начинает летать за рубеж на отечественных Sukhoi Superjet 100. Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300, выполненный исключительно из российских компонентов, уже тоже прошел все тесты и готов к серийному производству.