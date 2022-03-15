Лондон ввел санкции против журналистов, чиновников и бизнесменов из России

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Михаил Фридман. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com Роман Абрамович. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
продолжениеВ Венгрии указали на "красную черту" по санкциям против России
Им запрещено посещать Великобританию, иметь там недвижимость и счета

Лондон обнародовал новый список россиян, в отношении которых вводятся санкции. В нем более 350 человек, среди которых предприниматели, чиновники, депутаты и журналисты. Все они, по пояснению британского правительства, так или иначе "связаны" с президентом России Владимиром Путиным, следовательно, причастны к "дестабилизации на Украине". Кроме этого, вводятся ограничения на операции россиян с криптовалютой.

"Наказаны" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также его жена олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и дочь Елизавета, телеведущий Владимир Соловьев и журналист Антон Красовский, глава RT Маргарита Симоньян и ее муж режиссер Тигран Кеосаян, писатель Захар Прилепин и руководитель Первого канала Константин Эрнст, журналисты Ольга Скабеева и Аркадий Мамонтов.

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

 "Компания меня устраивает",

прокомментировала новость о включении в "черный список" Мария Захарова. 

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

В санкционном списке Лондона также министр обороны России Сергей Шойгу, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава президентской администрации Антон Вайно.  

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Запрет на въезд и заморозка активов распространяется на предпринимателей Петра Авена, Михаила Фридмана и Германа Хана. 

Михаил Фридман. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Это уже четвертый санкционный пакет Соединенного Королевства против граждан и компаний из России. На днях британцы лишили активов Романа Абрамовича – многолетнего владельца и спонсора ФК "Челси".

Роман Абрамович. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

Ранее в России нашли способ, как обойти блокировку гражданских авиаперевозок.

Источник: Правительство Великобритании ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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