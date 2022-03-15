Лондон ввел санкции против журналистов, чиновников и бизнесменов из России

Им запрещено посещать Великобританию, иметь там недвижимость и счета

Лондон обнародовал новый список россиян, в отношении которых вводятся санкции. В нем более 350 человек, среди которых предприниматели, чиновники, депутаты и журналисты. Все они, по пояснению британского правительства, так или иначе "связаны" с президентом России Владимиром Путиным, следовательно, причастны к "дестабилизации на Украине". Кроме этого, вводятся ограничения на операции россиян с криптовалютой.

"Наказаны" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также его жена олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и дочь Елизавета, телеведущий Владимир Соловьев и журналист Антон Красовский, глава RT Маргарита Симоньян и ее муж режиссер Тигран Кеосаян, писатель Захар Прилепин и руководитель Первого канала Константин Эрнст, журналисты Ольга Скабеева и Аркадий Мамонтов.

"Компания меня устраивает",

– прокомментировала новость о включении в "черный список" Мария Захарова.

В санкционном списке Лондона также министр обороны России Сергей Шойгу, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава президентской администрации Антон Вайно.

Запрет на въезд и заморозка активов распространяется на предпринимателей Петра Авена, Михаила Фридмана и Германа Хана.

Это уже четвертый санкционный пакет Соединенного Королевства против граждан и компаний из России. На днях британцы лишили активов Романа Абрамовича – многолетнего владельца и спонсора ФК "Челси".

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