Будапешт боится лишиться ключевых поставок энергоресурсов из РФ

Будапешт солидарен с Евросоюзом по вопросу санкций в отношении России, но указал на "красные линии" для Венгрии в вопросе безопасности поставок энергоресурсов. Об этом заявил глава МИД Республики Петер Сийярто.

"Санкции никак не затрагивают поставки природного газа и нефти в Европу, а также импорт угля... Венгрия поддерживала единую позицию ЕС, но существовала красная черта", – цитирует РИА "Новости" министра.

По его словам, Будапешт отстаивал свою позицию перед европейскими коллегами и не позволил, чтобы "венгерский народ платил цену войны".

Крупнейшая нефтегазовая компания страны MOL может продолжить свою деятельность в России, отметил глава МИД. Кроме того "небольшое исключение" сделано в вопросе российских ядерных технологий, добавил министр.

Ранее во вторник, 15 марта, ЕС анонсировал введение в адрес РФ нового, четвертого "пакета в пакете" набора рестрикций из-за проводимой Москвой военной спецоперации по защите ЛНР и ДНР, а также демилитаризации и денацификации Украины.

В частности, помимо запретов для частных лиц и организаций ограничения будут наложены на торговлю железом, сталью и предметами роскоши.