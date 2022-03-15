Экономист объяснила, какова истинная цель западных санкций в отношении РФ

Москва может оказать гуманитарную помощь странам Евросоюза в случае форс-мажорных обстоятельств, которые будут связаны с климатическими условиями. Об этом заявила кандидат экономическим наук Инна Литвиненко.

По ее мнению, такое решение власти России примут в случае необходимости.

Что касается санкций Запада в отношении Москвы, то они направлены на дестабилизацию обстановки внутри нашей страны, уверена экономист.

"Они носят психологический характер, чтобы выбить нас из колеи, [заставить] делать необдуманные покупки", - сказала в эфире телеканала "360" эксперт.

Она призвала россиян не скупать гречку и лекарства про запас, напомнив, что у всякого продукта и медпрепарата есть срок годности.

Литвиненко отметила, что правительство страны сейчас оказывает поддержу отечественным компании, чтобы они могли снабжать внутренний рынок всем необходимым. По ее прогнозу, спустя полгода цены в РФ начнут снижаться.

Накануне стало известно, что Минсельхоз и Минпромторг подготовили проект постановления кабмина, согласно которому Россия введет временный запрет на вывоз из страны зерновых культур. Ограничение экспорта будет действовать с 15 марта по 30 июня 2022 года.

Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, запрет на вывоз из РФ установлен для пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы.

Напомним, ранее в марте официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири сообщил, что из-за проводимой Москвой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины человечество оказалось на пороге глобального голода, который может быть спровоцирован резким ростом стоимости продуктов питания.

