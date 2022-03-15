Москва ввела санкции против Байдена и Блинкена

Москва ввела санкции против Байдена и Блинкена
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Об этом сообщили в российском МИД

Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.

Всего в списке оказалось 13 человек. Помимо главных лиц Америки, туда попали министр обороны Ллойд Остин, глава комитета начштабов Марк Милли, помощник американского президента Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, зампомощника президента по нацбезопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын Байдена Хантер, Хиллари Клинтон и первый замминистра финансов Адевейл Адеймо, президент Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис. 

Как пояснили в МИД, данный шаг был принят в качестве ответной меры и стал неизбежным следствием "крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России". 

В ведомстве добавили, что на поддержание официальных связей это не влияет. При возникновении проблем Москва готова решать их с Вашингтоном, если это будет соответствовать национальным интересам страны. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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