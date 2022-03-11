В ООН предрекли голод всему миру из-за ситуации на Украине

В ООН предрекли голод всему миру из-за ситуации на Украине
Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Представитель организации опасается за сельское хозяйство черноморского региона

Человечество стоит на пороге глобального голода, который может быть спровоцирован резким ростом стоимости продуктов питания. Об этом в пятницу, 11 марта, заявил официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири. 

По его словам, повышение цен на продовольствие связано с конфликтом на Украине. Во время общения с журналистами представитель ВПП уточнил, что подорожание может коснуться главным образом сельскохозяйственных культур. Он обратил внимание на экономические проблемы в черноморском регионе.

Эксперт подчеркнул, что территории вокруг Черного моря являются основными источниками зерна и другой сельхозпродукции для Европы. Значительные объемы в доле мирового экспорта подсолнечника, кукурузы и пшеницы, по его словам, приходятся на нашу страну и Незалежную.

Представитель ВПП ООН уверен, что перебои в производстве и логистике продукции сельского хозяйства могут негативно сказаться на странах, которые уже переживают высокую инфляцию. Он отметил, что под угрозой голода находятся миллионы людей.

Кроме того, повышение цен на сельхозпродукцию и топливо повысят расходы ВПП, считает Пири. По его словам, траты и так выросли вдвое на фоне пандемии коронавируса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что санкции США дестабилизировали мировые рынки сырья. По данным аналитиков, в мире может повториться энергетический кризис 1970-х годов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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