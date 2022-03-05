Новый истребитель ориентирован на перехват целей в космосе и уничтожение спутников противника

Новую главу в истории российской авиации откроет разработка амбициозного проекта истребителя-перехватчика под названием МиГ-41. Об этом пишет портал Military Watch.

"Будущее МиГов в пилотируемой боевой авиации во многом связано с тяжелыми перехватчиками <…> Для МиГа это будет уникальный шанс для развития", – говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что на сегодняшний момент времени о будущем самолете известно крайне мало, однако уже доступная информация позволяет представить о его возможностях. МиГ-41 сможет летать с гиперзвуковой скоростью и будет в большей степени ориентирован на перехват целей в космосе и уничтожение спутников, указывает аналитик.

По его мнению, будущий перехватчик получит несколько модификаций, включая, вероятно, специализированные противоспутниковые, противоракетные и ударные варианты, которые могут предоставить МиГу значительные возможности для развития.

Добавим, МиГ-41 является истребителем-перехватчиком пятого поколения, который разрабатывается в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). Данная машина будет совмещать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, технологии нового поколения, передает РИА "Новости". Самолет сможет угрожать низкоорбитальным космическим аппаратам потенциального противника.

Ранее в марте американское издание пришло к выводу, что российский истребитель Су-30СМ2 превосходит все западные аналоги.

