Гражданам Соединенного Королевства напомнили о секретном оружии Кремля

Британские СМИ продолжают стращать подданных Ее Величества современным вооружением России. На этот раз очередную страшилку выдал на-гора таблоид The Sun, рассказавший согражданам о секретном русском оружии. Комментаторы отметили, что эта публикация напугала англичан сильнее российской армии, проводящей спецоперацию на Украине.

"Говорят, что Россия восседает на супероружии "Машиной Судного дня", которая может утопить страны за считанные минуты", – пишет автор.



Глядя на действия ВС РФ по защите ДНР и ЛНР становится ясно, что Кремль располагает серьезно продвинутым арсеналом.

"К счастью, (президент России) Владимир Путин еще не развернул по-настоящему мощное оружие, которое могло бы поставить под угрозу всю жизнь на Земле", – говорится в статье.

Масштабы ядерного арсенала Российской Федерации хорошо известны, отмечает автор, но его мощь может быть недооценена, особенно в том, что касается подводных лодок.

В 2018 году Путин представил общественности современную субмарину с беспилотным подводным аппаратом "Посейдон", "вооруженным до зубов" ядерными торпедами, напомнили в издании.

По данным таблоида, подводная лодка оснащена снарядами с ядерной боеголовкой мощностью 2 мегатонны, которые, как говорят, способны создавать мощные цунами высотой 330 футов.

Владельцы аккаунта в телеграм-канале "Коза кричала" весьма емко прокомментировали страшилку The Sun.

"Британские таблоиды незаменимы в качестве слабительного и успешно справляются даже с самыми сложными случаями запора", – говорится в сообщении.

Напомним, британцев периодически пугают русским оружием "Судного дня". А после того, как ВС РФ начали применять в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины "Колибры" "Кинжалы", "Бастионы" и "Искандеры-М", снова вернулись к "Посейдону".

