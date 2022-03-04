Киев планировал атаковать Донбасс 25 февраля – Азаров

Киев планировал атаковать Донбасс 25 февраля – Азаров
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Нападение было согласовано с НАТО

Москва, начав спецоперацию на Украине 24 февраля, буквально на сутки опередила Киев, который планировал атаковать Донбасс 25 февраля. Об этом сообщил экс-премьер Незалежной Николай Азаров.

По его данным, планы Киева были согласованы с Западом. Предполагалось, что сначала войска ВСУ и нацбатов атакуют Донецк и Луганск и отрежут Донбасс от России. Для этого на юго-восток Украины свозилось оружие, боеприпасы, отправлялись наиболее обученные военному делу бойцы.

Причем крупные города планировалось сначала окружить, лишив жителей возможности уехать и остановив поставки продовольствия. В целом в Донбассе намеревались провести "полную зачистку" при поддержке НАТО. Для этого в Польшу и Румынию были заблаговременно переброшены дополнительные воинские подразделения.

В дальнейшем Запад должен был добиться через СБ ООН отправки своих войск на юго-восток Украины, потом спровоцировать конфликт с РФ и, обвиняя во всем Москву, развязать войну с Россией – фактически Третью мировую, с участием государств, имеющих ядерное оружие.

Однако президент РФ Владимир Путин буквально на сутки опередил планы Киева и Запада и завладел стратегической инициативой, указывает Азаров.

"Почему у них такая истерика? Потому что все было готово к захвату территории, и тут вдруг внезапно на один день раньше начали активно действовать подразделения ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ",

– пояснил экс-премьер в "ВКонтакте". По его оценке, спецоперация России спасла сотни тысяч жизней.

Ранее стало известно, что между подразделениями ВСУ и националистическими батальонами на юго-востоке Украины возникли серьезные противоречия, дело дошло до вооруженных атак. 

Источник: VK ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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