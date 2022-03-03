Причину задержки переговоров России и Украины объяснили разницей во времени с США

Причину задержки переговоров России и Украины объяснили разницей во времени с США
Фото: Belta news agency / XinHua / www.globallookpress.com
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Результативность встречи делегаций зависит от инструкций, полученных Киевом в Вашингтоне

Второй раунд переговоров РФ и Украины опять идет со скрипом. Представители Незалежной меняют место встречи, переносят время. Складывается впечатление, что Киев не заинтересован в прекращении огня. Но возможно, он просто настолько потерял субъектность, что не уполномочен решать важные вопросы о собственной судьбе.

Как отмечает политолог Малек Дудаков, Украина откровенно тянет с переговорами. С одной стороны, местные ура-патриоты в руководстве страны считают, что время работает на них и потирают руки:

"Чем больше они затягивают, тем серьезнее происходящее сказывается на российской экономике и тем больше оружия им успеет поставить Запад",

– приводит "Лента.ру" мнение эксперта. С другой стороны, все тоже упирается во время – а именно в разницу часовых поясов с США, ведь когда у нас день, у них ночь.

"Они постоянно ждут определенных установок от США. Понятно, что они договариваются с Россией, ставя при этом в известность Вашингтон",

– пояснил политолог. В связи с такой особенностью переговорного процесса Дудаков считает маловероятным объявление перемирия по итогам сегодняшней встречи. На то, что она все-таки состоится 3 марта, дает надежду сообщение члена украинской делегации Давида Арахамии. Около 15 часов он опубликовал свою фотографию в вертолете и написал, что через 2 часа начнут переговоры.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что новое время начала переговоров, согласованное с представителями Украины, – 15:00.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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